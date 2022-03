Ferien-Flops - «Wir mussten in einer Kammer ohne Fenster schlafen»

News Scout F. musste darum mit seiner Freundin in Panama City in einer fensterlosen Kammer schlafen.

Reservation kommt beim Hotel nicht an

Immer wieder kommen auch Reservationen bei den über Booking gebuchten Hotels nicht an. News-Scout F. musste darum mit seiner Freundin in Panama City in einer fensterlosen Kammer schlafen: «Wir hatten eigentlich ein Zimmer für zwei in einem Hostel gebucht über Booking, aber die Buchung kam nicht an.»