Schweizer Rallye-Dakar-Duo: «Wir mussten pro Tag bis zu neun Liter Wasser trinken»

1 / 8 Navigator Sladjan Miljic und Pilot Mario Jacober freuen sich vor dem Start der Rally Dakar in Dschidda auf ihr Abenteuer. Niva Red Legend Team 8500 Kilometer legte das Schweizer Team in zwölf Tagen zurück. Niva Red Legend Team Abends nach den Etappen wurde jeweils am Auto geschraubt. Niva Red Legend Team

Darum gehts Mario Jacober (44) und Sladjan Miljic (28) starteten mit einem umgebauten Lada an der Rallye Dakar.

Die beiden Schweizer erzählen, wie sie die zwölf Tage in der Wüste Saudiarabiens erlebt haben.

«Wir haben zu Beginn viel Lehrgeld gezahlt», sagt das Duo rückblickend.

Mit einem russischen Oldtimer aus dem Jahr 1984, ganze 8500 Kilometer durch Saudiarabien – mit ihrer Teilnahme an der legendären Rallye Dakar nahmen die beiden Schweizer Mario Jacober (44) und Sladjan Miljic (28) das Abenteuer ihres Lebens in Angriff. «Das ist es definitiv auch geworden», sagt Miljic nach zwölf turbulenten Tagen in der Wüste und dem Erreichen des Ziels in Dschidda.

Am 2. Januar war das Duo mit ihrem umgebauten Lada am selben Ort ins Rennen gestartet. «Am ersten Tag haben wir viel Lehrgeld gezahlt», sagt Jacober rückblickend. Als Neulinge hatten sich die Schweizer einen aussergewöhnlichen Plan zurechtgelegt und hielten sich deshalb beim Ausfahren der Startreihenfolge etwas zurück. «Wir dachten, es wäre für uns aufgrund der fehlenden Erfahrung einfacher, wenn es vor uns schon Fahrspuren in der Wüste geben würde», erklärt Miljic. Ein Anfängerfehler, wie sich bald herausstellen sollte.

«Weil wir im hinteren Drittel starteten, waren die Spuren teilweise schon zu tief», sagt der Co-Pilot. Gleich dreimal blieben die Schweizer so am Starttag kurzzeitig im Sand stecken. So kassierte das Duo schon am Starttag viele Strafpunkte und verlor viel Zeit. «Am Abend haben wir das Ganze dann aber gut analysiert.» Von da an ging es für die Dakar-Neulinge aufwärts, sie arbeiteten sich im Klassement Tag für Tag und Stück für Stück nach oben.

Zweimal Frühstück, dreimal Abendessen

Dabei konnten sich Jacober und Miljic auch auf ihren Oldtimer verlassen. Den 38 Jahre alten Lada hatten die beiden über ein Jahr lang umgebaut und auf das Wüsten-Abenteuer vorbereitet. Das Verrückte daran: Die gesamten Arbeiten in Russland koordinierten die beiden aus der Schweiz heraus mit unzähligen E-Mails, Video-Calls und Whatsapp-Nachrichten. Und die Rechnung geht für die beiden Auto-Fans voll auf. «Im Vergleich zu den anderen Teilnehmern in unseren Kategorien hatten wir höchstens mit technischen Kleinigkeiten zu kämpfen», sagt Jacober.

Dafür wurde den Schweizern körperlich einiges abgefordert. Der Höhepunkt: Am siebten Renntag stand mit 781 auf dem Programm, rund 14 Stunden raste das Duo dabei durch die Wüste. Im Ziel angekommen warteten anschliessend nochmals 150 Kilometer Überführung durch die nächtliche Wüste. «Nach diesem Tag wurde es sehr streng», gibt Miljic zu. «Danach waren wir körperlich schon am Anschlag.» Insgesamt habe er sich die Rallye im Vorfeld aber sogar noch etwas härter vorgestellt gehabt.

Trotzdem verlangten die zwölf Tage im Sand den beiden Schweizer vieles ab. Das Duo verpflegte sich während der Etappen ausschliesslich mit Energie-Riegeln, trank je nach Hitze bis zu neun Liter Wasser pro Tag. «Ich habe zum Frühstück schon immer die doppelte Portion gegessen», erzählt Miljic mit einem Schmunzeln. «Und abends dann gleich dreimal Znacht gegessen.»

Weihnachten in Isolation ohne Familie

Vor dem Start hatten Jacober und Miljic für ihre Rallye-Teilnahme einige Opfer gebracht. «Vor dem Abflug nach Saudiarabien Ende Dezember hatten wir uns beide zwei Wochen in Selbstisolation begeben», erzählt Miljic. So wollten die beiden das Risiko einer Corona-Erkrankung minimieren, die ihren Traum wohl hätte platzen lassen. «Für mich ging es ja noch, aber für Mario war es schon sehr hart, Weihnachten ohne seine Frau und seine Tochter zu verbringen.»

Doch am Ende zahlte sich dieses Opfer aus. Die beiden erreichen das Ziel in Dschidda und landen auf dem 115. Rang von 142 Teams in der Classic-Kategorie. «Wir sind sehr zufrieden», bilanziert Jacober. Im Gegensatz zu vergleichbaren Autos hätten sie sich sehr gut geschlagen. «Gerade, wenn man bedenkt, dass wir als Neulinge mit einem Original-Lada teilgenommen haben.» Die Rangliste sei deshalb für sie auch nur bedingt aussagekräftig.

Das könnte sich im nächsten Jahr ändern. «Es ist wie eine Sucht. Wir wollen 2023 gerne wieder an den Start gehen», sagt Miljic. Die beiden Schweizer wollen ihr Lada-Projekt nun neu aufgleisen – womöglich sogar etwas ambitionierter als im Premieren-Jahr.