1. Mai: Chocolatier Läderach muss wegen 1. Mai-Demo Schokolade wegwerfen

Die Läderach-Filiale an der Bahnhofstrasse wurde bei der Attacke verwüstet.

Demonstranten beschädigten dabei mehrere Läden an der Zürcher Bahnhofstrasse.

Am 1. Mai wurde in Zürich demonstriert. Über 10’000 Menschen nahmen an der Demonstration teil. Unter ihnen war auch ein Block der linksradikalen Szene. Beim Zug durch die Gassen Zürichs wurden dabei diverse Fenster eingeschlagen und Hauswände mit Farbe beworfen.