Starkregen am Comer See - «Wir mussten Töpfe aufstellen, um das Wasser aufzufangen»

So sieht es rund um die Schiffsanlegestellen in den Dörfern des Comer See aus.

Bagger holen das Schwemmholz aus dem See. Im Hintergrund ist auch noch die See-Sperre zu sehen, damit das Schwemmholz nicht zurück in den See treibt.

Nachdem bereits Ende Juli heftige Niederschläge Dörfer rund um den norditalienischen Comer See schwer trafen, hat es in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag wieder erhebliche Niederschläge gegeben. In Como steht eine Piazza nahe des Seeufers unter Wasser. Arbeiter holen mit grossen Baggern Schwemmholz aus dem See, dass durch die starken Regenfälle angeschwemmt wurde und verladen dieses in grossen Mulden. Zusätzlich ist auch eine Sperre im See errichtet worden, damit das Schwemmholz nicht wieder zurücktreibt, wie ein News-Scout berichtete. «Die Arbeiten laufen seit dem frühen Morgen. Strassen sind abgesperrt, das Wasser tritt über das Ufer und reicht bis zu den Trottoirs gegenüber der Uferstrasse», so der News-Scout.