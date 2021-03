Seit dem Fahrplanwechsel Dezember 2020 verkehrt der Bus vor dem Haus von Cornelia Müller (53) 116 Mal pro Tag. Dabei stören sich die Anwohner am Lärm. Zudem hat das neue Buskonzept in Wil SG noch weitere Probleme.

Darum gehts Anwohner der Quartiere stören sich am Lärm, die die Stadtbusse in Wil SG verursachen.

Seit Dezember 2020 haben die Busse 701, 702 und 703 eine neue Linienführung.

Bei Kreuzungsmanöver müssen die Busfahrer teilweise aufs Trottoir ausweichen.

Neues Stadtbuskonzept sorgt für bessere Anschlüsse am Bahnhof.

Viel Lärm, gefährliche Ausweichmanöver übers Trottoir und als sinnlos bezeichnete Strecken – darüber regt sich ein Teil der Bevölkerung der Stadt Wil SG auf, seitdem die Busse der Linien 701, 702 und 703 neue Linienführungen haben. Währenddessen Anwohnende lieber weniger Busse hätten, wünschen sich Jugendliche der Stadt Wil Busse, die auch nach 20.00 Uhr verkehren, sowie mehr Verbindungen am Wochenende.

1 / 12 Der Linienbus 701 fährt pro Tag 116 Mal am Haus von Cornelia Müller (53) vorbei. 20min/Adriel Monostori Ihr Haus steht direkt neben der Bushaltestelle Buebenloo. 20min/Adriel Monostori Das Schlafzimmer musste sie wegen des Lärms bereits umziehen. 20min/Adriel Monostori

Cornelia Müller (53) wohnt direkt an der Haltestelle Buebenloo der Linie 701. «Seit dem Fahrplanwechsel fahren hier täglich 116 Busse vorbei, vorhin war es die Hälfte», sagt sie. Dafür sei vor ihrem Haus, indem sie bereits seit 26 Jahren wohnt, eine neue Bushaltestelle gebaut worden, damit der Bus neu auch in der Gegenrichtung alle 15 Minuten auf der Ulrich-Röschstrasse halten kann, obwohl ihn laut Müller kaum jemand benutze. Vorhin fuhr die Linie 701 nach Neulanden einen Rundkurs, nur in eine Richtung.

Jetzt liegen gebrauchte Masken sowie Zigarettenstummel im Garten und der Lärm der Busse sei für die Anwohner nicht zu ertragen. «Wir mussten das Schlafzimmer auf die andere Seite des Haus zügeln», sagt sie. Ein Busfahrer der Linie 701, der gerade bei seiner Pause angetroffen werden konnte erklärt: «Die Strecke ist sehr steil. Damit wir nach der Bushaltestelle Buebenloo anfahren können, muss ich Vollgas geben. Vorhin mussten wir dort nur runterfahren».

Auch in anderen Stadtteilen nervt man sich über Buslärm. An der Haltestelle Städeli der Linien 702 und 703 stört sich ein Anwohner am Lärm. Hier soll der Bus 12 Mal pro Stunde vorbeifahren. «Den Bus höre ich sogar beim geschlossenen Fenster und ich habe sicher keine schlechten Fenster», sagt Urs Näf (48). Vor dem Fahrplanwechsel habe er ein Gutachten verlangt, das über die Lärmemissionen berichten soll. Dabei sei kein übermässiger Lärm festzustellen gewesen. «Beim Gutachten wurde alles berechnet, anstatt dass tatsächlich vor Ort gemessen worden wäre. Ich habe mich gefühlt, als hätte man mein Anliegen nicht wirklich ernst genommen», sagt Näf.

Kreuzen auf dem Trottoir

Nicht nur der Lärm sei störend für die Wiler Bevölkerung. Die Streckenführung durch das historische Stadtzentrum und über den Damm neben dem Stadtweier führt jeweils zu komplizierten Kreuzungen. «Wenn wegen der hohen Frequenz zwei Busse aufeinandertreffen, kommen sie an einigen Stellen nicht aneinander vorbei, ohne übers Trottoir zu fahren, um zu kreuzen» sagt Näf. Zudem fahren die drei Busse im 15-Minutentakt jeweils als Konvoi los, bis sie sich später an den Haltestellen Schwanen und Adler spalten. Der Konvoi führt teilweise zu Rückstau.

Kein Bus nach 20 Uhr

Auch wenn die einen Wilerinnen und Wiler gerne weniger Busse hätten, fordern andere mehr. «Rund um Wil fahren die Busse auch in der Nacht, während man in der Stadt ab 20.00 Uhr keinen Bus mehr hat und auf ein Nachttaxi mit Zuschlag ausweichen muss. Ausserdem fahren die Busse am Wochenende ja auch reduziert. Viele Jugendliche wünschen sich mehr Verbindungen», sagt eine 19-Jährige zu 20 Minuten. Profitieren von den Bussen würden nämlich vor allem Kinder, Jugendliche, Senioren und alle Anderen, die entweder nicht Auto fahren dürfen, oder nicht wollen.

«Dieselmotoren sind laut»

«Der Kanton St. Gallen hat zusammen mit der Stadt Wil ein Gesamt-ÖV-Konzept für das Jahr 2035 entwickelt. Die neuen Stadtbuslinien sind nur ein Teil davon», erklärt Hans Koller, Leiter Markt, Bus Ostschweiz AG. Bei den alten Buslinien habe man festgestellt, dass die Anschlussqualität am Wiler Bahnhof immer schlechter wurde. «Seit dem Fahrplanwechsel konnten wir nun feststellen, dass die angepeilte Pünktlichkeitsverbesserung grundsätzlich eingetroffen ist», sagt er.

Bezüglich Lärm sagt Bus Ostschweiz AG: «Dieselmotoren sind natürlich laut. Wir versuchen, so wenig Lärm wie möglich zu erzeugen», sagt Koller. Auch die Problematik mit dem Kreuzen sei bekannt. «Am Anfang ist es öfters dazu gekommen, weil das Personal noch nicht so vertraut mit der Linie war. Unsere Busfahrer sprechen sich mittlerweile gut ab, dass sie sich an günstigen Stellen kreuzen können. Dafür ist der Funk ja da», sagt Koller. Vereinzelt klappe das jedoch nicht.