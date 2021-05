Tötungsdelikt in Zürich-Altstetten - «Wir nahmen je eine Eisenstange und folgten dem Täter»

Ein Mann wurde am Montag in Zürich-Altstetten mit einer Stichwaffe tödlich verletzt.

Ein Mann ist am Montag in Zürich-Altstetten erstochen worden. Er erlag seinen Verletzungen vor Ort, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Dabei mitgeholfen haben zwei Arbeiter, die in der Nähe des Tatorts auf einer Baustelle arbeiteten.