Die Eltern zu Hause pflegen: Das sagt die Community

Doch es gibt Kulturen, in denen das ein Tabu ist.

Und so auch der Gedanke, dass die eigenen Eltern eines Tages ins Alters- oder Pflegeheim kommen.

«In der Schweiz leben verhältnismässig viele Menschen in Alters- und Pflegeheimen», sagte Altersforscher François Höpflinger kürzlich gegenüber 20 Minuten. Im Artikel ging es darum, weshalb Personen mit Migrationshintergrund in Alters- und Pflegeheimen untervertreten sind.

Wir wollten darum von der Community wissen: Kannst du dir vorstellen, dass deine Eltern eines Tages in ein Altersheim kommen? Lies in der Bildstrecke, was die 20-Minuten-Community dazu meint.