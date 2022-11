News-Scout in Istanbul: «Wir rannten mit den Leuten, ohne zu wissen, dass es ein Anschlag war»

Bei einem Anschlag in einer belebten Einkaufsstrasse in Istanbul sind mindestens sechs Menschen getötet worden.

Der Schock bei M. F. und ihre Kollegin sitzt tief. Die beiden Frauen hielten sich Minuten vor der Explosion in der belebten Istiklal-Strasse in Istanbul auf. «Wir standen um 15.30 Uhr noch vor dem Laden, vor dem es passierte», sagt der News-Scout zu 20 Minuten. Die Schweizerinnen liefen dann eine Gasse hinunter, um die Istiklal-Promenade zu umgehen. «Es waren extrem viele Leute dort, es sah aus wie auf der Bahnhofstrasse an Weihnachten», meint M. F.

Als die Freundinnen etwa fünf Minuten vom Ort entfernt waren, hörten sie einen Knall. «Es tönte, wie wenn ein Betonklotz hinuntergefallen wäre.» In der ersten Sekunde dachte sich M. F. nichts Schlimmes. Doch dann kamen plötzlich Menschen angerannt. Die Schweizerin dachte, es sei eine Massenpanik ausgebrochen. «Ich habe in dem Moment nicht gedacht, dass es sich um einen Anschlag handeln könnte. Ich habe die Situation zuerst zu wenig ernst genommen.»

«Um ein Haar wären wir dort gewesen»

Ihre Kollegin reagierte anders. Als sie die schockierten Gesichter der Menschen sah, war ihr klar: nichts wie weg! Instinktiv rannten die beiden Frauen in Richtung ihrer Airbnb-Unterkunft. Inzwischen hörten sie auch, wie sich die ersten Feuerwehr- und Polizeiautos näherten. «Es herrschte allgemeines Chaos. Wir entschieden, über einen Umweg zur Unterkunft zurückzukehren. An dieser Strasse wollten wir nicht mehr vorbei. Wir hatten Angst, dass vielleicht noch etwas passiert.»

Auf dem Weg zur Unterkunft hörten die Frauen mehrere Helikopter über die Stadt kreisen. Doch erst als sie in der gemieteten Wohnung eintrafen, erfuhren sie, dass es sich tatsächlich um einen Bombenanschlag gehandelt hatte. «Um ein Haar wären wir dort gewesen, wir waren so nah», überlegt M. F. im Nachhinein.

Inzwischen sind die Touristinnen in der Unterkunft. Eigentlich ist das ihr letzter Abend in Istanbul. Geplant war, in einem Lokal essen zu gehen. Stattdessen holten sie etwas im Take-Away. «Die Stimmung auf der Strasse ist komisch. Es sind viel weniger Leute draussen», so der New-Scout.