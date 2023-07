Experten raten von Fallen gegen Japankäfer für Privatleute ab

1 / 15 Das war mal eine prächtige Weinrebe im Tessin. Dann fiel eine Horde Japankäfer über sie her. Strickhof/Fiona Eyer Der Befall sei sechs Jahre nach den ersten Fallenfängen im Tessin so stark gewesen, dass nur noch ein Insektizid den Rebberg vor einem «Totalverlust» schützen konnte. (Im Bild: von Japankäfern zerfressene Reben im Tessin) Strickhof/Fiona Eyer Das Problem: Der Japankäfer ist ein Allesfresser mit grossem Hunger. Er stürzt sich auf rund 300 unterschiedliche Pflanzen, … Wikimedia Commons/KKPCW/CC BY-SA 4.0

Darum gehts Der Erlass von Massnahmen in und um Kloten ZH dient der Tilgung des Japankäfers in der Region.

Das schnelle Handeln ist wichtig, um Schäden an Kultur- und Nutzpflanzen sowie an Rasen zu verhindern.

Fachleute raten Privatleuten davon ab, selbst aktiv zu werden und zu Pheromonfallen zu greifen, die auf Social Media gehypt werden.

Diese könnten kontraproduktiv sein.

Der Japankäfer (Popillia japonica) ist in der Schweiz auf dem Vormarsch: Rund sechs Jahre lang war die invasive Art hierzulande vor allem im Tessin anzutreffen, nun wurde erstmals nördlich der Alpen, in Kloten ZH, eine Population nachgewiesen. Bislang waren im Norden der Schweiz nur einzelne Tiere entdeckt worden, die als «blinde Passagiere» dorthin gelangt waren.

Um eine weitere Ausbreitung zu unterbinden, hat die Baudirektion unverzüglich Tilgungsmassnahmen veranlasst. Man sei zuversichtlich, dass diese greifen würden, so Fiona Eyer von der Fachstelle Pflanzenschutz beim Kompetenzzentrum in Agrar-, Lebensmittel- und Hauswirtschaft am Strickhof zu 20 Minuten. Das sei wichtig, denn ohne Gegenmassnahmen verursachten die Insekten massive Schäden an Kultur- und Nutzpflanzen sowie an Rasen (siehe Bildstrecke oben).

Warum ist der Japankäfer so ein Problem?

Er ist ein Allesfresser mit grossem Hunger: Er stürzt sich auf rund 300 unterschiedliche Pflanzen, darunter auch Apfelbäume, Reben und Rosen. Auch Rasen ist nicht vor ihm sicher. Ihm setzen vor allem die Larven zu, die seine Wurzeln fressen. Der ausgewachsene Käfer stürzt sich auf oberirdisch Wachsendes: Blüten, Blätter und Früchte. Oft bleiben nur die Gerippe der Blätter zurück. Da die Pflanze so nicht mehr in der Lage ist, Fotosynthese zu betreiben und somit zu atmen, wird sie stark geschwächt oder stirbt sogar ab.

Drohen bei weiterer Ausbreitung Ernteausfälle und Versorgungsengpässe?

«Prognosen sind praktisch unmöglich», so Eyer: «Man weiss nicht, wie sich so ein Insekt in einem Ökosystem entwickelt.» Es seien aber «gröbere Schäden» möglich, wie der Blick auf Italien oder das Tessin zeigt: Dort sei – sechs Jahre nach den ersten Fallenfängen – ein Rebberg von so vielen Japankäfer befallen gewesen, dass ihn nur noch ein Insektizid vor einem «Totalverlust» schützen konnte. Das Mittel habe eine Notfallzulassung gehabt. Das heisst: «Es ist ein Mittel, das schon in sehr vielen Kulturen angewendet wird, das aber noch keine explizite Zulassung für den Japankäfer hat.»

Wie gross ist das Risiko, dass es auch in der Region Kloten dazu kommt?

«Klein, weil wir jetzt alles tun, um eine Ausbreitung zu verhindern», sagt Eyer. «Es wird Frassschäden geben, ja. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so stark, dass es zum Absterben von ganzen Pflanzen kommen wird.» Das geschehe nur, wenn man die Situation gedeihen lässt. Besonders beliebt seien bei den Käfern neben Reben auch Beeren, Äpfel, Kirschen und viele weitere Kulturen. Für die Landwirtschaft, aber auch für Hobbygärtner könne der Käfer in Zukunft zur Bedrohung werden. «Wir setzen jetzt aber alles daran, dass es nicht so weit kommt», so Eyer.

In Italien hat sich der Japankäfer von der Region um den Flughafen Mailand-Malpensa innerhalb weniger Jahre stark ausgebreitet. Je nach Umweltbedingungen kann sich das Insekt durch Flug ein bis 20 Kilometer pro Jahr ausbreiten. Menschliche Aktivitäten im Handel von landwirtschaftlichen Produkten und Transport ermöglichen jedoch die Verschleppung als «blinder Passagier» über noch weitere Distanzen. 20min/Kanton Zürich/

Finger weg von Pheromonfallen

In vielen Tiktok-Videos werden Pheromonfallen als das Mittel zur Eindämmung von Japankäfern gepriesen. Die scheinen tatsächlich zu funktionieren (siehe Video unten). Doch sinnvoll ist ihr Einsatz nicht immer. Er kann sogar kontraproduktiv sein, wie der Tessiner Pflanzenschutzdienst schreibt (Pdf): «Die Fallen haben eine starke Anziehungskraft auf die Insekten. Werden sie falsch platziert, besteht die Gefahr, dass sie in Regionen gezogen werden, in denen sie bisher noch gar nicht vorkommen und so zu noch mehr Schäden an den Wirtspflanzen in der Umgebung der Falle führen.»

Denn vor allem die Männchen gehen in die Falle, die Weibchen weniger. Sie landen stattdessen auf den Blättern in der Nähe, fressen oder paaren sich und legen dann ihre Eier in den Boden in der Nähe der Falle. So könne bei der Falle ein Hotspot für die nächste Saison entstehen, warnte die Michigan State University bereits im Jahr 2011. Diese Tiktok-Userin bestätigt das:

«Auch wir raten dringend davon ab, solche Fallen aufzustellen, sonst verschleppen sie die Tiere», sagt Eyer. In Kloten hätten die Fachleute genau berechnet, wo die Standorte der Fallen sein müssen, damit keine Käfer aus dem bereits betroffenen Gebiet in umliegende Gebiete hinausgezogen werden. Das private Fallenaufstellen macht nur in den Gebieten Sinn, in denen es sowieso bereits eine sehr grosse Japankäferpopulation gibt. «So weit sind wir in Kloten glücklicherweise noch nicht.»

So erkennst du Japankäfer, wenn du sie siehst

1 / 7 Die Japankäfer sind sehr markant: Sie sind etwa so gross wie ein Fünfräppler und tragen einen gold-grün schimmernden Halsschild. Wikimedia Commons/USGS Bee Inventory and Monitoring Lab/PD Besonders auffällig sind die fünf weissen Haarbüschel links und rechts des Körpers sowie zwei weitere am Hinterleib. Wikimedia Commons/Bruce Marlin/CC BY 3.0 Zudem weist er bei Bedrohung ein spezielles Alarmverhalten auf: Er spreizt dann ein Beinpaar im rechten Winkel von seinem Körper weg. Christian Schweizer/Agroscope

