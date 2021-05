Einkaufstourismus - «Wir rechnen mit einem Schweizer Ansturm auf unsere Päckli-Station»

Regeln

So kann man in Deutschland shoppen

Beim Shoppen in Süddeutschland muss man neben der 24-Stunden-Regel noch Sicherheitsvorkehrungen und andere Regelungen beachten. So dürfen Einzelhändler nur Kundinnen und Kunden bedienen, die vorher einen Termin zum Shoppen vereinbart haben, wie Anna Wehking vom Lago Shopping-Center in Konstanz gegenüber 20 Minuten erklärt. «Das geht bei der aktuellen Inzidenz erfreulicherweise ohne vorherigen Schnelltest.» Der Zutritt in die Geschäfte ist zudem beschränkt. Bei Lebensmitteln und Drogerie sind die Regeln nicht ganz so streng. Es gelten zwar auch hier gewisse Zugangsbeschränkungen. «Der Einkauf ist ansonsten ohne vorherige Anmeldung möglich», so Wehking.