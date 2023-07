AKW Saporischschja: Anschlag könnte grosse Teile Europas treffen

1 / 4 Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, das AKW Saporischschja zerstören zu wollen. Doch das lässt sich nicht verifizieren. (Im Bild: ein russischer Soldat vor dem AKW Saporischschja) REUTERS Rettungskräfte und Polizeibeamte absolvierten bereits Strahlenschutzübungen für einen Notfall im Kernkraftwerk Saporischschja. REUTERS Sollte es zur Zerstörung des Atomkraftwerks kommen, könnte sich die radioaktive Strahlung je nach Wind und Wetter über ganz Europa ausbreiten. REUTERS

Darum gehts Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, mit der Sprengung des AKW Saporischschja zu drohen.

Es ist unklar, ob tatsächlich Sprengsätze vor Ort sind.

Nuklearexperte Stephen Herzog betont, dass im schlimmsten Fall ganz Europa betroffen wäre.

Die Bedrohung für die Schweiz liege in den potenziell radioaktiv verseuchten Böden, die die Landwirtschaft lahmlegen würden.

Die Provokationen von Moskau und Kiew im Zusammenhang mit dem AKW Saporischschja sorgen auch bei den Menschen ausserhalb des Kriegsgebiets für Angst. Die beiden Länder werfen sich gegenseitig vor, einen Anschlag auf das wichtige AKW zu planen. Während die Ukraine Russland vorwirft, Sprengsätze beim AKW platziert zu haben, sagt Russland, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski dies nur behaupte, um von einem eigenen geplanten Anschlag mit «Präzisionswaffen mit grosser Reichweite» sowie Drohnen abzulenken. Unabhängig prüfen lässt sich keine der Behauptungen (siehe Box).

Inspektoren wollen AKW auf Sprengstoff untersuchen Angesichts wachsender Sorgen um die Sicherheitslage im russisch besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erweiterten Zugang zu der Anlage gefordert. Es sei nötig, die «Abwesenheit von Minen oder Sprengstoff» auf dem Gebiet zu bestätigen, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch. Bei Begutachtungen mehrerer Teilbereiche des AKW hätten IAEA-Mitarbeiter in den vergangenen Wochen zwar «keinerlei sichtbare Hinweise auf Minen oder Sprengstoff» festgestellt, erläuterte Grossi. Allerdings hätten die Inspektoren zu verschiedenen Bereichen keinen Zugang erhalten. (AFP)

Die Risiken sind derweil hoch. Das Atomkraftwerk in Saporischschja ist das grösste in ganz Europa. Mit sechs Reaktorblöcken, die derzeit abgeschaltet sind, ist es auch das leistungsfähigste. Ein Anschlag hätte fatale Konsequenzen. Stephen Herzog, Nuklearexperte am Center for Security Studies der ETH Zürich, erklärt im Interview, ob wir uns nun für eine Atom-Katastrophe wappnen müssen.

Stephen Herzog, was läuft dort in Saporischschja ab?

Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, beim AKW Saporischschja Waffen wie Landminen, Drohnen, Sprengsätze und Raketen in Stellung gebracht zu haben. Wer die Wahrheit sagt, weiss man nicht. Was aber sicher ist: Das AKW in Saporischschja würde einen solchen Angriff nicht aushalten, dafür wurde es nicht ausgestattet.

Haben AKW keinen Schutz vor äusseren Einflüssen?

Doch, das radioaktive Material wird im Falle einer Reaktorschmelze durch dicke Schutzwände aus Stahlbeton zurückgehalten. Diese würden jedoch höchstens kleinen Flugobjekten standhalten. Aber definitiv keinem Beschuss durch Panzer und Raketen oder anderen Explosionen.

Was passiert, wenn die Schutzwände kaputtgehen?

Radioaktives Material würde in die Atmosphäre gelangen und potenziell zu einem zweiten oder noch schlimmeren Tschernobyl führen. Wir reden hier vom potenziell grössten Umweltdesaster der Welt. Wichtig zu beachten ist, dass die nuklearen Folgen sehr abhängig von Wind und Wetter sind. Bei einem so grossen AKW könnte sich die Radioaktivität theoretisch über weite Teile Europas und darüber hinaus verbreiten.

Was wären die Folgen?

Direkt betroffene Orte wären für über 100 Jahre unbewohnbar. Über grössere Distanzen dürfte die radioaktive Strahlung nicht stark genug sein, um die Menschen zu schädigen, also um etwa Krebs zu verursachen. In weiten Gebieten wären aber Felder und Weideland davon betroffen. Das wäre für die Landwirtschaft verheerend. Noch heute sind etwa die Böden in Teilen Polens wegen der Katastrophe von Tschernobyl 1986 radioaktiv belastet. [Anm. der Redaktion: Auch in der Schweiz sind die Folgen von Tschernobyl noch spürbar.]

Und für die Schweiz?

Wie gesagt, ein so weitreichendes Szenario bleibt hoffentlich unwahrscheinlich. Doch im schlimmsten Fall würden Landwirtschaft und Tierhaltung in der Schweiz ebenfalls betroffen sein. Das würde logischerweise zu immensen ökonomischen Folgen führen. Trotzdem sind wir grundsätzlich weit genug entfernt, damit das nicht passieren sollte.

Müssen wir jetzt also nicht bereits die Jodtabletten hervorholen?

Eine direkte radioaktive Belastung für Menschen in der Schweiz bleibt wie gesagt auch in den schlimmsten Fällen unwahrscheinlich. Daher denke ich nicht, dass die Jodtabletten nötig werden. Ich verweise hier aber auf die Vorgaben des Bundes und der Ärzteschaft.

Würde sich Russland mit einer Zerstörung des AKW Saporischschja nicht ins eigene Knie schiessen?

Absolut. Auf welche Gebiete sich nukleare Vorfälle auswirken, ist abhängig von der Windrichtung. Es wäre extrem risikoreich für die Russen und sie würden die eigenen Bewohner in Gefahr bringen.

Ist das also alles nur ein Machtspiel?

Möglich. Es geht um die Kontrolle des AKW und somit auch über die Stromversorgung. Aktuell sind diese Drohungen vielleicht nur ein Mittel, um das Kraftwerk nutzlos zu machen. Wenn das so weitergeht, bleibt das AKW dort einfach ausser Betrieb und erfüllt damit wohl auch seinen militärischen Zweck für die Russen.

Was werden andere Länder aufgrund dieser Situation tun?

Ob etwas passiert oder nicht: Eine solche drohende Umweltkatastrophe dürfte einen Einfluss auf die Atompolitik haben. Kein anderes Land will sich in eine solche Situation begeben. Das könnte dazu führen, dass einzelne Staaten vermehrt nach Energiealternativen suchen oder sogar ihre Atomkraftwerke abschalten werden.

Stephen Herzog (39) ist Forscher im Bereich Nuklearer Rüstungskontrolle im Zentrum für Schweizerische und internationale Sicherheitspolitik (CSS) an der ETH Zürich. ETHZ