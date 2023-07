Ukraine: «Wir reden hier von einer militärischen Königsdisziplin»

1 / 7 Die ukrainische Gegenoffensive läuft nur zäh, um jeden Meter wird gekämpft (im Bild: ukrainischer Panzer bei Bachmut, Donetsk). via REUTERS «Es gibt zwar sequentielle, aber keine synchronisierten Operationen», bemängelt Militäranalyst Franz-Stefan-Gady. Center For New American Security In synchronisierten Operationen findet «in knapper, fast zeitgleicher Reihenfolge die Minenräumung statt, gefolgt von Artilleriefeuer, gefolgt von einem Infanterieangriff. Dieser wird unterstützt von Kampf- und Schützenpanzern, während die Luftabwehr den Luftraum sichert.» AFP

Darum gehts Die ukrainische Gegenoffensive verläuft zäh und verlustreich.

Die westlichen Waffensysteme würden nicht ausreichend im Verbund eingesetzt, so Militäranalyst Franz-Stefan Gady.

Der Reserveoffizier des österreichischen Bundesheeres ist soeben von der Front zurückgekehrt.

Ein Interview über seine Erkenntnisse, ein «Defizit, das adressiert gehört» und «tödliches Ballett».

Herr Gady, Sie reisen als Analyst und Berater öfter zur Front in die Ukraine. Wieso ist das nötig?

Weil man nur dort wirklich einen Einblick erhält. Wie ist der Status einer Streitkraft, wie operiert sie und wie steht es um die Moral? Oder um die Topographie zu sehen, in der Angriffe und Offensiven stattfinden.

An der Front stellten Sie fest: Das Nach- statt Miteinander der ukrainischen Einheiten verschafft Moskau Vorteile.

Ja. Es gibt zwar sequentielle, aber keine synchronisierten Operationen. Allerdings muss klar sein: Bei der Integration von verschiedenen Plattformen und Waffensystemen, die im Verbund kämpfen, reden wir von einer militärischen Königsdisziplin: In knapper, fast zeitgleicher Reihenfolge findet die Minenräumung statt, gefolgt von Artilleriefeuer, gefolgt von einem Infanterieangriff. Dieser wird unterstützt von Kampf- und Schützenpanzern, während die Luftabwehr den Luftraum sichert. Dieses «tödliche Ballett» muss gut zusammenwirken, das reduziert die Verluste. Die Ukraine bräuchte solche Fähigkeiten dringend, um gegen die russischen Verteidigungsanlagen erfolgreich zu sein. Doch diese sind nur rudimentär vorhanden – ein Defizit, das adressiert gehört.

«Das tödliche Ballett reduziert die Verluste.» Franz-Stefan Gady

Lässt sich dieser Mangel im laufenden Krieg beheben?

Das ist eben das Schwierige. Es bräuchte grossangelegte zusätzliche Militärübungen und -manöver. Und natürlich Zeit, eine Mangelware im Krieg. Die Ukrainer leisten teilweise Unvorstellbares – jede Streitkraft in dieser Lage hätte ähnliche Probleme. Aber es gibt immer die Chance auf Verbesserungen, auf Adaptierungen. Man ist gezwungen, neue Ansätze zu versuchen und auch den Kampf der verbundenen Waffen umzusetzen und zu perfektionieren.

«Die Luftüberlegenheit ist eigentlich Bedingung.» Franz-Stefan Gady

Ist das ohne Kampfjets überhaupt möglich?

Im Nato-Ansatz vom Kampf der verbundenen Waffen ist die Luftüberlegenheit bei Offensivoperationen eigentlich Bedingung. Doch in der Ukraine dominiert keine Seite den Luftraum. Das erschwert die Operationen sehr, aber es macht sie nicht unmöglich. Innovative Konzepte müssen entwickelt werden, etwa flexiblere Flugabwehrkonzepte mit der limitierten Anzahl der westlichen Systeme. Es ist möglich, seine eigenen Truppen zu schützen - mit bodengestützten Flugabwehr- und Raketenabwehrsystemen, die zwar auch limitiert sind, aber die es gibt.

Hat die Ukraine noch genug Soldaten?

Es ist klar, dass in einem so intensiven Abnutzungskrieg die menschliche Ressource einmal aufgebraucht sein wird. Die Ukraine hat zwar eine Gesamtmobilisierung durchgeführt, aber sich entschieden, nicht alle Männer zu den Waffen einzuberufen. Es gibt momentan also noch riesiges Potenzial, aber auch das wird irgendwann erschöpft sein.

«So schnell wird sich das wohl nicht ändern – aber es könnte.» Franz-Stefan Gady

Sitzt Moskau also so oder so am längeren Hebel?

Ja. Nur ist das kein kriegsentscheidender Faktor, sondern einer von vielen.

Die Offensive der Ukrainer ist momentan …

… ein sehr schwieriges, langsames und mit erheblichen Verlusten verbundenes Unternehmen. So schnell wird sich das wohl nicht ändern – aber es könnte sich ändern. Wir müssen uns derweil wirklich vor Augen halten: Keine westliche Streitmacht ist derzeit dafür konzipiert, solch tief gestaffelte Verteidigungsanlagen, wie die Russen sie in den letzten Jahren aufbauten, effektiv zu durchbrechen.

* Franz-Stefan Gady ist Reserveoffizier des österreichischen Bundesheeres und forscht am Institute for International Strategic Studies in London und am Center For New American Security in Washington DC.