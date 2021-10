Bischofszell TG – «Wir retten 200 Fledermäuse pro Jahr»

Dutzende Fledermäuse geraten jährlich in Not.

In Bischofszell TG befindet sich eine der acht Fledermaus-Notpflegestationen im Kanton Thurgau. Franziska (53) und Marius Heeb (55) päppeln dort seit 15 Jahren Tiere auf. «Wir retten pro Jahr rund 200 Fledermäuse», sagt Franziska Heeb. Die Säugetiere werden gefüttert, bekommen ein Flugtraining und überwintern teilweise sogar in der Pflegestation. Frau Heeb berichtet über einen Anstieg von verletzten Fledermäusen in den letzten zwei Jahren, Gründe dafür könnten verschiedene sein: Mehr Menschen, die aufgrund des Lockdowns zu Hause sind und die Fledermäuse auffinden, mögliche Krankheiten, an denen die Fledermäuse erkrankt sind oder wegen des kalten und nassen Sommers.