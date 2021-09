«The Voice»-Gewinnerin Tiziana Gulino : «Wir rufen am Montag gleich im Standesamt an»

1 / 7 Sie jubeln besonders: Tiziana Gulino (24), die 2014 «The Voice of Switzerland» gewann, und ihre Verlobte Dania (25). Die beiden sind seit über einem Jahr verlobt und haben bereits eine Hochzeit geplant. Instagram/tizianagulino_official Dass sie sich nun auch standesamtlich das Jawort geben können, freut die beiden umso mehr. Instagram/tizianagulino_official Beauty-Influencer Brian Havarie (21), der seit 4,5 Jahren glücklich mit seinem Partner zusammen ist, hat zwar «nicht geplant jemals zu heiraten», freut sich aber dennoch «aus tiefstem Herzen, dass dieses Grundrecht der queeren Community endlich nicht mehr verwehrt bleibt». Instagram/brianhavarie

Darum gehts 64,1 Prozent der Stimmberechtigten legten am Sonntag ein Ja für die «Ehe für alle» in die Urne.

Durch die geplante Änderung des Zivilgesetzbuches werden gleichgeschlechtliche Paare künftig zivil heiraten können. Zudem erhalten verheiratete Frauenpaare Zugang zur Samenspende.

Wir haben bei R&B-Sängerin Naomi Lareine, Influencer Steven Epprecht, Castingshow-Gewinnerin Tiziana Gulino sowie Beauty-Guru Brian Havarie nachgefragt, wie sie sich nach dem Wahlsieg fühlen und ob bei ihnen bald die Hochzeitsglocken klingen.

Zahlreiche bekannte Gesichter aus der Schweiz hatten sich im Vorfeld für die «Ehe für alle» starkgemacht – sei es an Konzerten oder in Instagram-Posts. 20 Minuten hat vier bekannte Vertreterinnen und Vertreter der hiesigen queeren Community zum Abstimmungssieg befragt.

Tiziana Gulino sagt bald Ja

«Wir rufen am Montag gleich im Standesamt an», verkündet die «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin aus 2014. Sie hat sich vor einem Jahr mit ihrer Freundin Dania verlobt. «Dass alle Kantone die Initiative angenommen haben, berührt mich mega!», so die 24-Jährige. Abgesehen von den rechtlichen Errungenschaften wie etwa dem Zugang zur Fortpflanzungsmedizin, sei das eindeutige Resultat auch gesellschaftlich gesehen von grosser Bedeutung.

«Ich denke, das wird die Akzeptanz in unserer Gesellschaft enorm steigern», so Tiziana. Ausserdem zeige der Sieg all jenen, «die bisher nicht den Mut hatten, zu ihrer Sexualität zu stehen, dass die Bevölkerung für sie abgestimmt hat und sie in unserem Land willkommen sind.»

Steven Epprecht ist nicht überrascht

Der Influencer, der erst Anfang September nach vielen Jahren in der Öffentlichkeit sein Coming-Out hatte, ist «überglücklich und dankbar, dass die Schweiz ein klares Zeichen für die Liebe gesetzt hat.» Überrascht sei der 32-Jährige jedoch nicht – weder positiv noch negativ: «Ich habe erwartet, dass das Gesetz angenommen wird. Alles andere wäre für mich überraschend gewesen und hätte mich schwer enttäuscht.»

Dass knapp 36 Prozent der Stimmbevölkerung die Ehe für Alle ablehnen, mache ihn dennoch traurig: «Ich kann nicht verstehen, wie man bei dieser Abstimmung ein Nein in die Urne werfen konnte. Das zeigt mir, dass noch viel getan werden muss, bis der Respekt und die Akzeptanz für die queere Community voll und ganz da ist.»

Naomi Lareine hat Hoffnung für die Schweiz

«Ich bin unglaublich stolz und spüre den Zusammenhalt stärker denn je», erzählt uns das R&B-Talent. Das positive Resultat schenke zudem Hoffnung für eine tolerantere Schweiz: «Wir gehören zu den letzten Ländern in Europa, die eine gleichgeschlechtliche Ehe einführen – und das ist tragisch», so die 27-Jährige. Dass die «Ehe für alle» angenommen wurde, sei nun ein langersehnter Schritt in die richtige Richtung.

Mit dem Heiraten lasse sie sich aber noch etwas Zeit. «Ich habe ja keinen Stress», so die Sängerin, die seit eineinhalb Jahren in einer Beziehung mit der Tätowiererin Gina Madskull ist.

Brian Havarie feiert «Meilenstein»

«Auch wenn ich selbst nie heiraten will, freue ich mich aus tiefstem Herzen, dass dieses Grundrecht der queeren Community endlich nicht mehr verwehrt bleibt», so der Beauty-Influencer. Das eindeutige Abstimmungsergebnis sieht der 21-Jährige als klare Botschaft für die Gegnerinnen und Gegner der Initiative. «Es gibt noch viel aufzuholen, aber erstmal sollten wir diesen Meilenstein zelebrieren!», findet Brian. Mit seinem Partner und seinen Freundinnen und Freunden will er auf «ein Bierchen anstossen».

