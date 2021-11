FCL-Sportchef Remo Meyer – «Wir sahen keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit mit Celestini»

FCL-Präsident Stefan Wolf bezeichnete Celestinis Aussagen in einer Medienmitteilung zuvor als «Treuebruch».

Fabio Celestini kritisierte in dem Interview mit der Luzerner Zeitung die FCL-Verantwortlichen harsch.

Der FCL-Sportchef erklärt nun gegenüber 20 Minuten, was zur Trennung führte.

Der FC Luzern trennte sich am Montag von Fabio Celestini.

Remo Meyer, Sie erkankten zuletzt an Corona, nun diese Entscheidung zur Trainerentlassung, wie geht es Ihnen?

Was war der ausschlaggebende Punkt für die Entlassung von Fabio Celestini?

Es war eine Kombination aus zwei Sachen. Die Situation in der Tabelle ist prekär und die Leistungen in den ersten 14 Spielen waren absolut unzufriedenstellend. Dazu kommt das Interview in der Luzerner Zeitung, nachdem wir endgültig keine Basis mehr sahen für eine weitere Zusammenarbeit.