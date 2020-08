Grindelwald BE

«Wir sassen eine Stunde in der Gondel fest»

Die Gondelbahn zwischen Grindelwald und First im Kanton Bern musste aus Sicherheitsgründen auf einem Teilstück abgestellt werden. Mehrere Leser mussten über eine Stunde in der Gondel ausharren. Mittlerweile läuft die Bahn wieder.

Mehrere Personen mussten über eine Stunde in den Gondeln ausharren.

Die Gondelbahn, die von Grindelwald auf den First führt, musste am Mittwochnachmittag auf einem Teilstück abgestellt werden.

Kurz nach 16 Uhr blieb die Gondelbahn, die Grindelwald im Kanton Bern mit der First verbindet, stehen. Betroffen war eine Stelle im ersten Streckenabschnitt zwischen Grindelwald und Bort. Eine Leserin war in einer Gondel in diesem Streckenabschnitt, als es zum Stillstand kam: «Es hat ziemlich stark geschaukelt», sagt sie. «Dann ging für über eine Stunde gar nichts mehr.»