Tickets fürs BC One Cypher am Sonntag - Wir schicken dich an den Schweizer Breakdance-Showdown in Bern

Roxrite aus den USA wird am Sonntag in Bern judgen – und zeigte in Genf schon mal, warum er durchaus zurecht auf dem Jurystuhl sitzt.

B-Boy Nestor hat die Vorausscheidung in Genf vergangenen Sonntag gewonnen und tritt nun kommenden Sonntag am Red Bull BC One City Cypher Switzerland im Berner Bierhübeli an.

Am 10. Oktober steigt der Schweizer Final der Breakdance-Competition Red Bull BC One Cypher.

Am Sonntag windmillen, headspinnen und jackhammern 20 B-Girls und -Boys – darunter die Zürcherin Olivia Rufer (26) alias Leaf – um den Sieg im Schweizer Final des Red Bull BC One Cypher. Wer bei den 1-on-1-Breakdance-Battles im Berner Bierhübeli triumphiert, jettet Anfang November an den World Final in Polen.

Du kannst beim Showdown in der Bundesstadt live dabei sein (also von der Tribüne aus, die Qualifikationsrunden in Solothurn und Genf sind schon durch, sorry), Tickets gibts für 15 Franken im Vorverkauf oder für 20 an der Abendkasse direkt vor Ort.