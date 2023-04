Mit seinen Songs wie «Born in the U.S.A.», «Dancing In The Dark» und «Born to Run» hat Bruce Springsteen sich in all unseren Herzen gesungen. Spüre seine Musik im ganzen Körper und tanze zu seinen Hits durchs Letzigrund. Bruce freut sich auf dich, seine treuen Fans und darauf, wieder einmal die Bühne mit der legendären E Street Band zu teilen. Nach ganzen sechs Jahren wird er wieder die Bühne rocken! Was will man mehr als so ein Konzerthighlight?



Pack deine Tanzschuhe aus, leg dein extravagantestes Outfit bereit und probier dein Glück an unserer Verlosung! Wir drücken dir schon jetzt die Daumen.