Findet vom 13. – 23. Juli statt: Moon&Stars in Locarno

Das Moon&Stars findet auch dieses Jahr wieder mit Künstlern der Extraklasse statt: Eros Ramazzotti, Max Giesinger, One Republic und Tom Odell sind nur einige Namen des hochkarätigen Line-Ups. Die Konzertreihe am Lago Maggiore ist ein Paradies für Geniesser: Über 30 Food-Trucks verwöhnen die Besucherinnen und Besucher nach allen Regeln der Kochkunst. Erfrischende Drinks dazu gibts an den zahlreichen Bars. Neben den grossen Konzerten auf der Piazza Grande gibts jeden Tag ausgewählte Gratis-Shows auf der Piazza Piccola. Alle Infos findest du hier.