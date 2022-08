Tessin: «Wir schliefen bei offener Terrassentür und wurden vom Fuchs gebissen»

Am nächsten Tag haben sie erfahren, dass der Fuchs von einem Nachbarn gefüttert wird.

Ein Fuchs sorgt im Tessin für Aufregung: J.L.* und seine Frau machten kürzlich bei Freunden in der Nähe des Lago Maggiore Ferien. Eines Nachts seien sie mit einem stechenden Schmerz aufgewacht und entdeckten einen Fuchs mit den Vorderpfoten auf ihrem Bett. «Er hat uns in die Füsse gebissen. Das Laken war voller Blut», erzählt L.

Laut dem 70-Jährigen befindet sich das Gästezimmer, in dem sie schliefen, im Erdgeschoss – dahinter eine Terrasse mit Garten. «Wir schlafen im Sommer immer bei offener Tür, bis jetzt ist noch nie etwas passiert», sagt der Baselbieter. «Der Fuchs muss da reingekommen sein.» Als das Paar nach dem ersten Schrecken aufstand, sei das Tier hinaus in den Garten gelaufen. «Er lag da wie eine Katze und schien sich wohl zu fühlen.»

Paar wurde eine Tollwutimpfung verabreicht

Der Hausbesitzer habe die beiden daraufhin ins Spital in Locarno gefahren. Dort seien die Wunden gereinigt und desinfiziert worden, genäht werden musste nicht. «Uns wurde aber eine Tollwut- und eine Starrkrampfimpfung verabreicht.» Offiziell ist die Schweiz seit 1999 tollwutfrei. «Da man aber nicht wissen kann, ob der Fuchs aus Italien stammte, wollten man auf Nummer sicher gehen.» Später hätten sie auch das Basler Tropeninstitut angerufen und über den Vorfall informiert. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt das Tropeninstitut das Telefonat.

Am nächsten Tag habe das Paar erfahren, dass sie nicht die einzigen seien, die vom Fuchs gebissen wurden: Auch ein Kind, das mit seiner Mutter auf einer Terrasse übernachtete, soll zum Opfer geworden sein. «Man hat uns erzählt, dass ein Nachbar den Fuchs offenbar füttert.» Dafür hat L. kein Verständnis: «Das ist eine grosse Dummheit, denn so verlieren sie ihre natürliche Scheu.»

«Wenn man Füchse füttert, können sie ihre natürliche Scheu verlieren»

Diese Einschätzung teilt Simon Meier, Geschäftsleiter von Wildtier Schweiz. «Viele Wildtiere haben gelernt, dass es in der Nähe von Menschen Futterquellen gibt. Wenn sie dann noch gefüttert werden, kann das dazu führen, dass sie ihre natürliche Scheu verlieren und es daher zu Problemen kommt.» Wildtiere wie Füchse können gemäss Meier mit der Zeit dreist und aufdringlich werden. «Das kann zu starkem Betteln oder gar Bissattacken führen, wenn sie kein Futter bekommen.»

Das Füttern der Tiere sei vielerorts verboten und meistens auch unnötig: «Wildtiere finden in der Natur in der Regel genügend Nahrung.» Habe man trotzdem Mitleid, könne man Wasserbehälter aufstellen, so Meier. «Hierbei ist aber zu beachten, dass diese keine Gefahr für Wildtiere etwa durch Ertrinken bergen. Zudem sollten sie möglichst entfernt von Gebäuden oder potenziellen menschlichen Futterquellen aufgebaut werden.»