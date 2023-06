Sergio Rico: PSG-Goalie erwacht aus dem Koma

Nach dem schlimmen Reitunfall ist PSG-Goalie Sergio Rico wieder aus dem Koma erwacht. Seine Ehefrau teilt mit: «Er macht kleine Schritte und die Wahrheit ist, dass wir das Licht bereits ein wenig mehr sehen. Ich wusste von Anfang an, dass er es schaffen würde, weil er ein Champion ist.»

Pferd ging durch

Rico hatte am 28. Mai einen schweren Reitunfall gehabt. Nach Angaben der Familie war er gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hatte es damals geheissen.