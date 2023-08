Welt-Pfadilager in Südkorea wird evakuiert – Schweizerinnen und Schweizer betroffen

1 / 9 Die etwa 43’000 Personen, die derzeit am Pfadi-Grosslager «World Scout Jamboree» in Südkorea teilnehmen, müssen evakuiert werden. Privat Auch Schweizerinnen und Schweizer sind betroffen. Privat «Wir sind alle extrem enttäuscht und traurig, dass wir gehen müssen», sagt der 17-jährige Teilnehmer S.D.* gegenüber 20 Minuten. Privat

Südkorea bereitet sich wegen eines herannahenden Tropensturms auf eine Räumung des weltgrössten Pfadfindercamps mit Zehntausenden von jugendlichen Teilnehmenden vor. Unter ihnen sind auch Schweizerinnen und Schweizer. So auch S.D.* aus Zürich: «Wir sind alle extrem enttäuscht und traurig, dass wir gehen müssen», sagt der 17-Jährige gegenüber 20 Minuten. Dementsprechend sei die Stimmung niedergeschlagen. Man helfe aber einander, zusammenzupacken und versuche, optimistisch zu bleiben: «Wir blicken auf eine schöne Zeit zurück und hoffen, dass das Lager an einem anderen Ort weitergeführt werden kann.»

Auch die Kinder von R.* (54) und seiner Ehefrau H.* (56) aus Schaffhausen sind vor Ort. «Wir konnten bereits mit unserer Tochter (17) sprechen. Sie ist schon etwas traurig über den vorzeitigen Abzug. An einem solchen Jamboree teilzunehmen, ist in der Regel ein einmaliges Erlebnis», sagt R.

Die Schweizer Delegation habe das Ehepaar darüber informiert, dass die Teilnehmenden am Dienstag an verschiedenen Standorten in Südkorea untergebracht würden, um das Lager extern weiterzuführen. «Die Teilnehmenden sind allesamt wohlauf. Das ist das Wichtigste. Sie versuchen nun, das Beste aus der Situation zu machen und sich mit internationalen Mitgliedern zu vernetzen», so R.

«Sicherheit hat oberste Priorität»

Laut Sarah Peter, Sprecherin der Schweizer Delegation, ist aufgrund des Taifuns eine frühzeitige Abreise mit geordnetem Ablauf vom Lagerplatz geplant. «Genauere Informationen zur Durchführung erhalten wir im Verlauf des Tages.» Die gesamte Delegation reise zu Unterkünften, die durch das Organisationskommitee organisiert wurden. «Wir beraten uns fortlaufend mit der Lagerleitung und der Botschaft, um allfällig weitere notwendige Massnahmen zu treffen. Die Sicherheit der Schweizer Delegation hat oberste Priorität», so Peter.



Weltverband forderte bereits vorzeitige Beendigung

Das World Scout Jamboree an der Westküste Südkoreas sollte ursprünglich bis zum 12. August dauern. Wie die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung am Montag mitteilte, sei sie von der Regierung darüber informiert worden, dass eine frühzeitige Abreise aller Teilnehmenden wegen der befürchteten Auswirkungen des Taifuns «Khanun» geplant sei. Der Weltverband rief die Regierung auf, die Pfadfinder bis zur Rückreise in ihre Heimatländer nach Kräften zu unterstützen. Wie eine Sprecherin von Südkoreas Präsidialamt mitteilte, wird darüber diskutiert, die Teilnehmenden in die Region um die Hauptstadt Seoul zu bringen.

Eine andauernde Hitzewelle in Südkorea hatte das Pfadfindertreffen in Saemangeum bereits seit dem Beginn am 1. August geplagt. Der Weltverband hatte sich deshalb schon Ende der vergangenen Woche für eine vorzeitige Beendigung ausgesprochen. Die meisten Landesverbände – darunter das Schweizer Kontingent, das laut SRF News etwa 1400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder umfasst – entschieden jedoch zu bleiben. Tausende von Teilnehmenden aus Grossbritannien, den USA und Singapur verliessen dagegen das Camp bereits zuvor.

43’000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Ländern

Nach Angaben des Wetteramts in Südkorea bewegt sich derzeit der starke Taifun nordwärts in Richtung der koreanischen Halbinsel und könnte dort am Donnerstag im Südosten auf Land treffen. Es wird mit heftigen Winden und starken Regenfällen gerechnet.

Das Camp, zu dem sich mehr als 43’000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Ländern angemeldet hatten, findet auf einem dem Meer abgewonnenen Gebiet statt. Saemangeum bietet für die Teilnehmenden, die in mehr als 20’000 Zelten untergebracht sind, keinen natürlichen Schatten. Das Weltpfadfindertreffen findet alle vier Jahre statt.

