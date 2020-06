vor 1h

Erdbeben in Mexiko

«Wir sind alle sofort auf die Strasse gerannt»

Mindestens sechs Personen kamen bei einem schweren Erdbeben in Mexiko ums Leben. Auch eine 20-Minuten-Leser-Reporterin befindet sich vor Ort.

von Sven Forster

Darum gehts In Mexiko gab es ein Erdbeben

Eine Schweizerin war vor Ort

Mindestens sechs Personen kamen ums Leben

Der Süden von Mexiko ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,5 lag vor der Pazifikküste des Bundesstaates Oaxaca, 23 Kilometer südlich der Ortschaft Crucecita in einer Tiefe von fünf Kilometern. Dies teilte der seismologische Dienst des Landes am Dienstag (Ortszeit) mit. Auch in Mexiko-Stadt – rund 750 Kilometer vom Zentrum des Bebens entfernt – war der Erdstoss zu spüren.

Vor Ort in der Hauptstadt ist A.M., derzeit auch eine 20-Minuten-Leserreporterin. Zum Zeitpunkt des Bebens begleitete die junge Frau einen Freund zu einem Zahnarzttermin. In einem Video hielt dieser die wackelnden Gebäude fest. Die 21-Jährige: «Wir befanden uns im 24. Stock, als plötzlich die Erde bebte. Wir sind alle sofort nach draussen auf die Strasse gerannt.»

A.M. weiter: «Wir bemerkten, dass der Strom ausgefallen war, und haben die Situation abgewartet. Nach dem Beben konnten wir wieder nach Hause gehen.» Rund 30 Gebäude wurden leicht beschädigt. Ein Krankenhaus musste evakuiert werden. Die junge Frau befindet sich seit März in Mexiko, ein Datum für den Rückflug in die Schweiz ist noch offen. Die Corona-Pandemie habe dem Land stark zugesetzt, sagt M.

Immer wieder Erdbeben

Nun also noch das tödliche Erdbeben. In Oaxaca verstarben laut Angaben der Behörden mindestens sechs Personen. Rund 500 Wohnhäuser, 15 Gesundheitszentren, 4 Schulen und 4 archäologische Ausgrabungsstätten seien beschädigt worden, berichtete der Gouverneur Alejandro Murat am Abend.

1 / 6 In Mexiko hat ein Erdbeben vielerorts Schäden an Gebäuden angerichtet und einige Todesopfer gefordert. KEYSTONE Die Menschen flüchteten auf die Strasse. keystone-sda.ch Mitarbeiter eines Spitals bereiteten sich auf den Einsatz vor. keystone-sda.ch

In Mexiko ereignen sich immer wieder heftige Beben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine seismische Aktivität bekannt ist.