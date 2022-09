Tödlicher Bergunfall : «Wir sind am Boden zerstört und wollen wissen, was passiert ist»

Darum gehts Nach dem tödlichen Bergunfall in Blenio TI trauern Angehörige und Freunde um den 14-jährigen K.D. «Wir sind am Boden zerstört», sagt sein Vater.

Laut der Kantonspolizei Tessin ist der Unfallhergang weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Trauer um den 14-jährigen K.D.* ist gross. Der Jugendliche aus Bisuschio, einer Gemeinde in der italienischen Provinz Varese, starb am Sonntag bei einer Wanderung in Blenio. «Mein Sohn ist nicht mehr da. Wir können es immer noch nicht glauben», sagt sein Vater gegenüber «Varesenews». Am Dienstag soll die Leiche seines Sohnes obduziert werden. Laut der Kantonspolizei Tessin ist der Unfallhergang weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen. «Wir sind am Boden zerstört und wollen wissen, was genau passiert ist», so der Vater.

Italienischen Medienberichten zufolge hat D. am Sonntag mit seinen Freunden einen Ausflug nach Blenio unternommen. Die rund zwanzig Jugendlichen seien bei der Wanderung in Begleitung einiger Erwachsener eines Sportvereins gewesen. Der Sportverein, bei dem D. eingeschrieben war, wollte sich bisher nicht zum Vorfall äussern. Laut dem Vater nahm sein Sohn das erste Mal an einem Ausflug in die Berge teil.

Die Familie von D. lebt seit vielen Jahren in der Gemeinde Bisuschio, wie Bürgermeister Giovanni Resteghini am Montag gegenüber «Varesenoi» sagte. «Ich werde auf jeden Fall bei der Beerdigung dabei sein. Es ist, als wäre ein Sohn oder ein Enkel gestorben. Ich trauere mit der Familie und allen anderen, die die Tragödie miterleben mussten. Wir werden alles tun, was wir können, und sie unterstützen», so Resteghini.

100 Meter in die Tiefe gestürzt

Laut der Kantonspolizei Tessin ereignete sich der Unfall am Sonntag kurz vor zwölf Uhr in den Bergen im Gebiet von Ghirone in der Gemeinde Blenio. Nach ersten Erkenntnissen war der 14-Jährige in der Nähe der Scaletta-Hütte in Begleitung einer Gruppe unterwegs. Dabei stürzte er auf dem Weg etwa 100 Meter ab und traf ein anderes 14-jähriges Mitglied derselben Gruppe.

Der Jugendliche, der ebenfalls in der Provinz Varese wohnt, fiel daraufhin in einen darunterliegenden Bach. Ein 14-jähriger Schweizer, der nicht zu der Gruppe gehörte und im Mendrisiotto wohnt, versuchte, den beiden Jugendlichen zu helfen, und stürzte ebenfalls. Die beiden Jugendlichen wurden schwer verletzt ins Spital geflogen und schweben in Lebensgefahr.

Zum aktuellen Gesundheitszustand der Teenager konnte die Kantonspolizei Tessin am Montag keine Angaben machen. In Induno Olona, der Wohngemeinde des schwer verletzten Italieners, hofft man indessen auf gute Neuigkeiten: «Wir können derzeit nichts anderes machen, als zu warten und zu beten sowie die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen», sagte Bürgermeister Marco Cavallin am Montag gegenüber «Varesenoi».

*Name der Redaktion bekannt