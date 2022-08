Basel: «Wir sind am Verblöden»- 16 Halteverbotsschilder säumen Strasse

Auf ungefähr 30 Metern stehen 16 Halteverbotsschilder. Damit hat praktisch jeder Parkplatz im geplanten Halteverbot an der Birsstrasse sein eigenes Schild.

Eine Baufirma, die für die IWB Starkstromleitungen anliefert, hat dies so in Auftrag gegeben. Damit wolle sie verhindern, dass zu Beginn der Bauarbeiten noch Autos im Weg stünden und abgeschleppt werden müssten, sagt die Polizei Basel-Stadt auf Anfrage.

«Es macht den Eindruck, als wäre es sonst nicht klar genug für alle», sagt Roland Simonet gegenüber 20 Minuten. Verdutzt habe er am Montagnachmittag an der Basler Birsstrasse festgestellt, dass auf einem Strassenabschnitt von ungefähr 30 Metern alle zwei Meter eine Verbotstafel aufgestellt wurde: Bestimmt 16 Schilder säumen die Strasse. Ein Schildbürgerstreich im wahrsten Sinne des Wortes: «Wir sind am Verblöden», ärgert sich der Mann. Er kritisiert, dass das Aufstellen der Halteverbote mit Kosten und Aufwand verbunden sei. «Auf jedem Parkplatz steht ein Schild», kommentiert er verwundert das Bild. Dass dies nötig sei, sei doch erstaunlich, wundert er sich weiter.