Düstere Aussichten für Festivals - «Wir sind auf dem harten Boden gelandet»

Der Bundesrat hat weitere Schritte in der Bekämpfung der Corona-Krise bekanntgegeben.

Der Bundesrat stellte am Mittwoch einen detaillierten Drei-Phasen-Plan vor, wie die Rückkehr zur Normalität gelingen soll (siehe unten). Unkonkret blieb er allerdings bei den Grossveranstaltungen: In der Normalisierungsphase – diese beginnt, wenn alles gut läuft, Anfang August, wenn alle über 16-Jährigen, die das wollen, geimpft sind – sollen Grossveranstaltungen wieder möglich sein, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Die Beschränkungen bei der Teilnehmerzahl sollen dann «schrittweise aufgehoben werden».

Was das für die Openairs, die ihre diesjährigen Ausgaben noch nicht abgesagt haben, konkret heisst, lässt der Bundesrat offen. Ein schwerer Schlag für die Organisatoren, die sich Planungssicherheit und Perspektiven erhofft hatten. «Leider können wir im Moment nicht reagieren. Wir sind mal wieder auf dem harten Boden gelandet und müssen uns jetzt erst sortieren», sagt etwa Roman Pfammatter, operativer Leiter des Openair Gampel im Wallis. Das Festival wäre vom 19. bis am 22. August 2021 geplant.

«Es ist kaum möglich, irgendetwas zu planen»

Auch Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer der Swiss Music Promoters Association (SMPA) ist nach der Pressekonferenz des Bundesrates schwer enttäuscht. «Bis weit in den Juli ist bereits jetzt alles abgesagt.» Die wenigen Veranstalter, die nun noch zuwarten, bräuchten aber bis Ende April eine Planungsgrundlage. «Die hat uns der Bundesrat heute wieder nicht gegeben», sagt Breitenmoser. «Nun wird die Veranstaltungsbranche bis am 12. Mai vertröstet. Wenn wir so lange nicht wirklich mehr wissen, ist es kaum möglich, für diesen Sommer noch irgendetwas zu planen.»