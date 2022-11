UN-Klimagipfel : «Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle»

Die vergangenen acht Jahre waren die wärmsten seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen. Der UN-Generalsekretär António Guterres sieht schwarz, auch Ignazio Cassis sprach am Montag.

Auf der Weltklimakonferenz COP 27 in Ägypten hat UN-Generalsekretär António Guterres in düsteren Worten vor den katastrophalen Folgen der Erderhitzung gewarnt. «Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuss auf dem Gaspedal», sagte Guterres am Montag in einer Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs in Sharm El Sheikh. «Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens – und sind dabei zu verlieren», warnte er mit Blick auf Dürren, Überschwemmungen, Unwetter und steigende Meeresspiegel.

Bis Ende kommender Woche beraten in Ägypten die Vertreter von rund 200 Staaten darüber, wie die Erderwärmung auf ein noch erträgliches Mass eingedämmt werden kann. Schon jetzt hat sich die Welt um etwa 1,1 Grad zur Zeit vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert aufgeheizt.

«Menschheit muss zusammenarbeiten oder untergehen»

Guterres sagte, das 2015 in Paris vereinbarte Ziel, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sei akut gefährdet. Der Portugiese rief zu einem «Klima-Solidarpakt» zwischen wohlhabenden Staaten sowie Schwellen- und Entwicklungsländern auf. Dabei stünden die USA und China besonders in der Verantwortung. Beide Staaten stossen mengenmässig die meisten klimaschädlichen Treibhausgase aus – also vor allem Kohlendioxid und Methan. Wörtlich sagte er: «Die Menschheit hat eine Wahl: zusammenzuarbeiten oder unterzugehen!»

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte warnte, die Folgen klimabedingter Wetterereignisse seien so verheerend wie nie zuvor. «Wir haben eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Sobald wir eine Katastrophe bewältigen, entsteht eine andere – Welle für Welle.» Die Erde habe sich in eine «Welt des Leids» verwandelt.

Umweltschützer warnen vor «Greenwashing-Festival»

Der Präsident der Afrikanischen Union, Macky Sall, bezeichnete das Treffen als Chance, «Geschichte zu schreiben oder ein Opfer der Geschichte zu werden». EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter: «Wir stehen vor vielen Herausforderungen, aber der Klimawandel ist die grösste.» Bei der COP27 gehe es darum, gegebene Versprechen umzusetzen. «Wir müssen alles tun, was wir können, um 1,5 Grad in Reichweite zu halten.»

Umweltschützer warnten die reichen Industriestaaten davor, ausgerechnet während der Konferenz neue Gaslieferungen mit afrikanischen Staaten auszuhandeln. Es seien viele Gas-Lobbyisten in Sharm El Sheikh zu erwarten. Das Treffen drohe zu einem «Greenwashing»-Festival zu verkommen, warnten Vertreter von Powershift Africa, Greenpeace und des Climate Action Networks. Vor Ort am Roten Meer sind 45’000 Teilnehmer registriert. Die Konferenz soll zwei Wochen dauern.

Cassis will Klima-Ziele erreichen

Auch Bundesrat Ignazio Cassis mahnte in seiner Rede am Montag, dass die Welt das 1,5-Grad-Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfe. «In diesem Jahr hat der Klimawandel besonders verheerende Verwüstungen verursacht», sagte der EDA-Vorsteher und bezog sich dabei auf die Überschwemmungen in Pakistan und die Hitze- und Dürrewellen in mehreren Teilen der Welt.

Der Bundesrat bekräftigte die Absicht der Schweiz, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren und bis spätestens 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Ausserdem sprach er sich für die Festlegung eines konkreten und klaren Zeitplans für alle Länder für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen aus. Auch Simonetta Sommaruga wird in der zweiten Woche der Konferenz nach Scharm El Sheikh reisen, um Gespräche auf hoher politischer Ebene zu führen.

