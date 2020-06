Wir sind Corona-frei!

Regierungschefin Ardern erklärte, dass zwar die strikten Grenzkontrollen beibehalten würden. Alle anderen Einschränkungen und Regeln würden aber in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) aufgehoben. Im Bild: US-Filmproduzent Jon Landau bei seiner Ankunft in Wellington am 31. Mai, wo er wegen den Filmarbeiten zum Avatar-Sequel hingeflogen war