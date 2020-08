Keine Masken, kein Abstand

«Wir sind die zweite Welle» – Corona-Leugner-Demo zieht durch Berlin

Sie fordern eine Aufhebung der Schutzmassnahmen und bedienen sich an Nazi-Vokabular: In Berlin zogen tausende Corona-Leugner durch die Strassen.

Mit einem Demonstrationszug haben Tausende Menschen am Samstag in Berlin gegen die Corona-Massnahmen protestiert. Die Polizei ging am Nachmittag von rund 15 000 Teilnehmern aus.