Langstrasse: «Wir sind doch nicht in Neapel» – Langstrasse-Anwohner genervt über Abfallberge

Bei einer Entsorgungsstelle an der Langstrasse türmt sich wöchentlich der Abfall. Anwohner T.W.* nervt sich über die Abfallentsorgung seiner Mitmenschen: «Wir sind doch nicht in Neapel.»

Eigentlich kennt man solche Bilder nur aus Städten wie beispielsweise Paris oder Napoli: Abfallberge an den Strassenrändern. Doch nicht nur bei unseren südlichen und westlichen Nachbarn ist dies der Fall. Auch an der Langstrasse bilden sich Wochenende für Wochenende Müllhügel.

Über das Ausmass des Abfalls ist der Langstrasse-Anwohner T.W.* genervt und schockiert zugleich: «Wir sind doch nicht in Neapel», sagt er. Es sei jede Woche das Gleiche. Bereits am Donnerstag fängt es laut W. an, dass der Müll bei der Entsorgungsstelle deponiert wird und sich zu Müllbergen formt.

«Fühle mich hintergangen»

Mit Plunder meint W. jedoch nicht nur herkömmlichen Abfall, der normalerweise im Abfallsack landen sollte. Auch spricht er nicht die dort abgestellten Migros-Taschen voller Glas- und Petflaschen an. «Es wird dort gar Sperrgut wie beispielsweise ein Tisch in einer Selbstverständlichkeit entsorgt. Das kann es doch einfach nicht sein.»

Am Montag werden die Abfallberge dann laut dem Anwohner entsorgt. Das Sperrgut aber bleibe an Ort und Stelle stehen. «Hier sollte die Stadt eingreifen. Es geht offensichtlich um illegale Abfallentsorgung, aber es scheint, als ob niemand etwas unternimmt», ärgert sich W.

Dass es an der Ecke an der Langstrasse vermehrt zu grösseren Mengen Abfallablagerungen kommt, weiss auch Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ).

22 Zusatzkontrollen durchgeführt

Dass es an der Ecke an der Langstrasse vermehrt zu grösseren Mengen Abfallablagerungen kommt, weiss auch Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ). Genau deshalb führe man dort regelmässig Zusatzkontrollen durch. «Im letzten Jahr war dies 22 Mal der Fall. Die Abfälle werden entfernt, auf Hinweise von Verursachenden untersucht und anschliessend fachgerecht entsorgt», sagt Tobias Nussbaum von ERZ.

Doch nicht nur an der Langstrasse kommt es zu Abfallbergen. Auch in anderen Stadtgebieten entsorgen Personen ihren Abfall auf illegale Weise. Das Problem dabei: Liegt einmal ein Abfallberg dort, zieht es weiteren Abfall an, wie Nussbaum sagt. «Deshalb ist ERZ bestrebt, illegale Deponien so rasch wie möglich zu entfernen.»