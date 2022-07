Neuer Song: «Wir sind ein super Match» – Chiara Castelli und Seven spannen zusammen

Chiara Castelli (23) und Seven (43) bringen am Freitag die Single «Ich Feiers Dich zu Lieben» raus.

Am Freitag veröffentlichen Seven (43) und Chiara Castelli (23) neue Musik – und zwar gemeinsam. «Ich Feiers Dich zu Lieben» heisst das Lied, das der Soul-Sänger und die Singer-Songwriterin zusammen aufgenommen haben. Der kurzen Hörprobe nach zu urteilen, die beide Anfang dieser Woche auf Instagram geteilt haben, könnte es sich dabei um eine Neuinterpretation eines gleichnamigen Songs handeln, der auf Sevens jüngstem Album «Ich Bin Mir Sicher!» vorhanden ist.

Wie es zur Kollaboration zwischen den beiden Schweizer Musiktalenten gekommen ist? Ganz einfach: «Seven ist in meine DMs geslidet», erklärt Chiara Castelli gegenüber 20 Minuten mit einem Zwinkern. Der Musiker habe sich einen Coversong angehört, den sie auf Instagram veröffentlicht hat. «Danach ist er auf mich zugekommen mit der Idee, einen gemeinsamen Song zu droppen. Was mich wirklich unfassbar doll gefreut hat!»

Video wurde in Berlin gedreht

Für «Ich Feiers Dich zu Lieben» haben Chiara und Seven auch ein Musikvideo in petto. Gedreht wurde dieses in Berlin. «Ich hatte Studio-Sessions in Berlin und er war auch gerade dort», verrät die Luzernerin über die Wahl des Drehorts. Das Musikvideo sei spontan geplant und die Idee direkt umgesetzt worden. Die Zusammenarbeit habe allgemein sehr gut geklappt, sei locker und «extrem lustig» verlaufen. «Wir sind ein super Match, haben uns direkt super verstanden. Und ich hoffe, man merkt das auch im Song und im Musikvideo!»