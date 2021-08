Reaktionen auf Rücktritt ihres Vaters - «Wir sind einen riesigen Schritt näher an Britneys Freiheit»

In den Augen von Britneys Anwalt Mathew Rosengart, der den Fall erst vor einigen Wochen übernommen hat, geht der Kampf nun aber erst richtig los. «Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer rigorosen Untersuchungen des Verhaltens von Herrn Spears und anderen, das in den letzten 13 Jahren an den Tag gelegt wurde», so Rosengart gegenüber TMZ.com. Jamie Spears habe im Laufe der Zeit «Millionen von Dollar aus Britneys Vermögen» für sich abgezwackt.