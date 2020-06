«Kostet Nerven»

Berner Modegeschäft schliesst nach Corona den Onlineshop

Die Corona-Krise hat die Bayard-Gruppe mit Sitz in Bern schwer getroffen. Im Gegensatz zu vielen Modegeschäften war der Onlineverkauf ein Verlustgeschäft. Nach der Wiedereröffnung stellt das Modegeschäft diesen jetzt ein.

Zwischen März und Mai sind bei vielen Modegeschäften wegen der Corona-Pandemie die Umsätze eingebrochen. Dafür hat der Onlinehandel vielerorts an Zuwachs gewonnen. Dadurch konnten viele Geschäfte weiterhin Geld einnehmen. Doch nicht alle Unternehmen waren vom Onlineverkauf begeistert. Eines davon ist die Bayard-Gruppe mit Sitz in Bern. Entgegen dem Trend verzichtet die Modekette neu auf den Onlinehandel.

Online «kostet Nerven»

Ausserdem habe der Webshop nur wenig Geld gebracht: «Zusätzlich war er kostenintensiv und beanspruchte Zeit und Nerven», so Bayard. Laut der Chefin war der Onlineumsatz kleiner als der Umsatz der kleinsten Filiale. Das Modehaus will sich nun noch stärker auf das Geschäft in den Filialen mit der persönlichen Beratung konzentrieren.