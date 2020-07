Corona-Fall in Olten

«Wir sind erschüttert über diese Nachricht»

Ein Party-Gänger im Kanton Solothurn wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Betreiber des Clubs Terminus äussern sich zum Corona-Fall.

Nicht nur in Olten gab es einen Fall mit einem Club-Gänger.

Der Club ruft nun seine Gäste dazu auf, sich in Quarantäne zu begeben.

Wie der Club Terminus am Dienstag auf Facebook mitteilte, wurde ein Gast, der eine Veranstaltung am Samstag, 27. Juni, besucht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet. Der Club ruft nun seine Gäste dazu auf, sich in Quarantäne zu begeben.