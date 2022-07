Enttäuschende Testspiele: «Wir sind erst bei 60 Prozent» – FCB-Trainer Frei mahnt nach 1:5-Pleite

Die FCB-Hauptprobe für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende ist gehörig in die Hose gegangen. Am Samstag kassierten die Basler im Testkick gegen den Hamburger SV zu Hause eine 1:5-Klatsche. Dabei lief der Vize-Meister im Joggeli eigentlich mit einer nominellen A-Startelf auf. Für den einzigen Treffer der Gastgeber sorgte Sturm-Neuzugang Zeki Amdouni per Penalty.

Frei plante ohne Wechsel

Während HSV in der zweiten Halbzeit munter durchwechselte, brachte Frei erst in der 72. Minute mit Szalai und Palacios zwei frische Kräfte. «Der Plan war eigentlich sogar, dass jeder 90 Minuten durchspielt. Oder bis ich das Gefühl habe, dass einer nicht mehr kann», erklärte Frei.

Der schwache Basler Auftritt wenige Tage vor dem Super-League-Start auswärts in Winterthur wirft Fragen auf. Wo steht die Mannschaft unter dem neuen Trainer Alex Frei aktuell? «Stand heute sind wir bei 60 Prozent», meint der Nati-Rekordtorschütze. In der kommenden Woche will Frei am «letzten Zwick» im Offensivspiel und an der Spritzigkeit arbeiten.