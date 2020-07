Engwilen TG

«Wir sind froh, musste kein Tier geschlachtet werden»

Die von Landwirt Andreas Zollikofer lancierte Aktion, seine Legehennen zu verschenken, ist vorzeitig vorbei. Alle Legehennen konnten ein neues Zuhause finden und wurden so vor der Schlachtbank gerettet. Für den Bio-Bauer ist es eine riesige Erleichterung.

Zwei Tage vor dem eigentlichen Ende der Aktion kann man schon von einem vollen Erfolg sprechen. 2000 Legehennen wurden an Dritte verschenkt und entkamen so der Schlachtbank. Bereits am Sonntagabend konnte die letzte Henne ein neues Zuhause finden. Bauer Andreas Zollikofer fällt ein grosser Stein vom Herzen.