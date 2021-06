Noch keine Bewerbung erhalten : «Wir sind ganz lieb» – Erstklässler suchen per Video neue Lehrperson

Primarschülerinnen und Primarschüler in Schötz LU suchen eine neue Klassenlehrperson. Sie soll, so wünschen sie sich in einem Video, «lieb sein», «nicht schimpfen» und «viel helfen». Noch hat sich für die 100-Prozent-Stelle niemand gefunden.