Taliban : «Wir sind in der Lage, den IS auf eigene Faust in den Griff zu bekommen»

Vertreter der Taliban und der USA treffen sich zu Gesprächen in Doha. Im Vorfeld des Treffens sagen die Taliban, dass sie im Kampf gegen den IS keine Hilfe der USA brauchen.

1 / 3 Treffen in Katar: Hochrangige Taliban-Vertreter werden sich in Doha mit einer US-Delegation austauschen. (Archivbild) AFP/Wakil Kohsar Das US-Aussenministerium betont jedoch, dass das Treffen nicht bedeute, dass die USA die Taliban-Herrschaft in Afghanistan anerkennen würden. AFP/Wakil Kohsar Die Taliban hatten Mitte August nach dem Rückzug der Nato-Truppen die Macht in Afghanistan übernommen. AFP/Wakil Kohsar

Darum gehts Die Taliban sind in Afghanistan nach einem Eroberungsfeldzug wieder an der Macht.

Die neue Regierung suggeriert Stabilität, doch mit der verfeindete IS tobt ein Kampf.

Die Taliban wollen aber nicht, dass die USA ihnen im Kampf gegen den IS helfen.

Die in Afghanistan regierenden Taliban wollen bei der Bekämpfung der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) keine Unterstützung aus Washington. «Wir sind in der Lage, ‹Daesch› auf eigene Faust in den Griff zu bekommen», sagte Taliban-Sprecher Suhail Schahin am Samstag der Nachrichtenagentur AP. «Daesch» ist die arabische Bezeichnung für den IS.

Ranghohe Vertreter der Taliban und der USA treffen sich an diesem Wochenenden in Doha, um unter anderem auch über die Bekämpfung extremistischer Gruppen in Afghanistan zu sprechen. Es ist die erste derartige Zusammenkunft seit dem Abzug der USA aus Afghanistan Ende August. Kurz zuvor hatten die Taliban nach einem Eroberungsfeldzug durch das ganze Land wieder die Macht an sich gerissen.

Der mit den Taliban verfeindete IS-Ableger in Afghanistan stellt die Stabilität in Frage, die die Regierung der Bevölkerung unter ihrer Herrschaft suggerieren will. Der IS übernahm die Verantwortung für eine Reihe von Anschlägen in jüngster Zeit, unter anderem einen Selbstmordangriff auf betende Schiiten in der Stadt Kundus am Freitag, bei dem 46 Menschen ums Leben kamen.

