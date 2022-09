In Elsau erschoss der 57-jährige S.S. seine Ehefrau und verletzte seinen Schwiegersohn D.D. (36) schwer. Jetzt spricht die Familie.

Femizid in Elsau ZH : «Wir sind in tiefster Trauer und wissen nicht, wie das passieren konnte»

Bei dem Femizid kam die 54-jährige S.S. ums Leben.

«Wir sind in tiefster Trauer und stehen unter Schock», sagt die Tochter der Verstorbenen.

In einem Einfamilienhaus in Elsau ZH sind am Donnerstagabend mehrere Schüsse gefallen. Dabei tötete der 57-jährige S.S.* seine 54-jährige Ehefrau S.S.* mit einer Schusswaffe. Zudem verletzte er seinen Schwiegersohn D.D.* (36) schwer und fügte sich danach selber schwerste Verletzungen zu, denen er später erlag. Laut der Kantonspolizei Zürich waren zum Tatzeitpunkt auch zwei Kinder vor Ort, die unverletzt blieben.

Wie 20 Minuten von Verwandten erfahren hat, lebte D.D. mit seiner Frau V.D.* (35) und den beiden gemeinsamen Kindern sowie den Schwiegereltern seit mehreren Jahren in dem Haus. «Wir sind in tiefster Trauer. Wir haben unsere Liebsten verloren. Wir waren eine glückliche Familie», sagt M.J.*, die Schwester von V.D. und Tochter des verstorbenen Ehepaars S., gegenüber 20 Minuten.

Wie Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte, kam es vor der Schussabgabe zu einem Streit innerhalb der Familie. Dem widerspricht J.: «Es gab keinen Streit. Wir hatten an dem Tag alle noch gemeinsam etwas unternommen. Wir können uns den Vorfall nicht erklären. Unser Vater muss einen Blackout gehabt haben.»

«Wir sind untröstlich und zutiefst erschüttert»

Der Familie gehe es den Umständen entsprechend gut. Auch der schwer verletzte Schwager, der trotz einer Schussverletzung die Kinder und seine Frau im Haus in Sicherheit brachte und laut J. in einem Zimmer versteckte, sei auf dem Weg der Besserung: «Er ist noch im Spital, jedoch nicht in Lebensgefahr.» Die gesamte Familie sei untröstlich und zutiefst erschüttert: «Es stehen alle unter Schock. Was genau passiert ist und wie es dazu kommen konnte, werden wir eventuell zu einem späteren Zeitpunkt klären können», sagt J.

Laut der Kantonspolizei Zürich ist die Reihenfolge der Schussabgaben noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft geführt.

«Ein solch traumatisches Ereignis ist sehr schwierig zum Verarbeiten» Felix Hof ist Psychologe und ordnet die Tat für 20 Minuten ein. Herr Hof, wie kann es zu einem solchen Delikt kommen? Es ist ein schreckliches Ereignis und sollte mit Vorsicht interpretiert werden. Eine Erklärung kann eine Kurzschluss-Reaktion oder ein psychotischer Durchbruch sein. Dabei schwindet die Realitätswahrnehmung und es kommt zu einem Kontrollverlust, wobei sich der Täter ein Ziel sucht. Starke Effekte, wie unterdrückte Wut, Trauer oder Angst, spielen hierbei eine wichtige Rolle. Oft haben sich diese Emotionen schon lange vorher angestaut und es braucht nicht viel, damit sie durchbrechen. Ebenso könnte es sich um einen erweiterten Suizid handeln. Hierbei will die Person nicht mehr leben und nimmt das Liebste, in diesem Fall wäre es die Ehefrau, mit. Angehörige sollen keine Anzeichen bemerkt haben. Kann das sein? Eine Psychose entwickelt sich zwar nicht von heute auf morgen, jedoch sind die Anzeichen nicht immer leicht erkennbar. Zudem gibt es Personen, die so etwas gut verstecken können. Das wäre eine mögliche Erklärung, weshalb im Umfeld keine Anzeichen bemerkt wurden. Des Weiteren wissen Aussenstehende oft nicht alles über die Paardynamik und sind sich deshalb auch den Problemen innerhalb der Beziehung nicht bewusst. Bei der Tat waren auch Kinder anwesend. Wie können sie den Vorfall verarbeiten? Ein solch traumatisches Ereignis ist sehr schwierig zum Verarbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder sofort psychologische Unterstützung erhalten. Sie müssen darüber reden können. Dabei sollten sie nicht direkt befragt werden, was sie erlebt haben, weil dies zu einer Retraumatisierung führen kann. Sie müssen die Gelegenheit erhalten, von sich aus zu erzählen. Auch die Erwachsenen sollten sich fachliche Unterstützung holen, um das Erlebte verarbeiten zu können. Laut Psychologe Felix Hof brauchen die Kinder wie auch die Erwachsenen fachliche Unterstützung, um das Erlebte verarbeiten zu können. 20min/Matthias Spicher

«Ich hatte total Panik»

«Sie waren eine glückliche Familie und hatten immer ein enges Verhältnis», sagte eine Verwandte am Freitag gegenüber 20 Minuten. Umso schockierender sei für sie die Nachricht gewesen: «Wir können uns nicht erklären, wie so etwas passieren konnte.»

Auch in der Nachbarschaft zeigte man sich nach dem Femizid tief betroffen: «Sie wirkten sehr nett und freundlich», erzählte eine Nachbarin. Wie die Frau sagte, sei sie am Donnerstagabend von der Polizei dazu aufgefordert worden, im Haus zu bleiben: «Ich hatte total Panik.» Laut der Kantonspolizei Zürich war nebst dem Grossaufgebot der Rettungskräfte auch die Spezialeinheit Diamant am Einsatz beteiligt.

*Name der Redaktion bekannt