Burgdorf BE : «Wir sind krank vor Sorge» – 15-jährige J. spurlos verschwunden

Die 15-jährige J., ist seit Montag verschwunden. Sie war in einem Kriseninterventionszentrum in Burgdorf stationiert und entfloh daraus am Montagmorgen. Bereits am Wochenende war das Mädchen abgehauen, jedoch für eine Nacht zurückgekehrt. Die Familie macht sich grosse Sorgen und sucht überall nach dem Mädchen.