Möchtegern-Drifter haben in den letzten Wochen das Thema in Verruf gebracht. Kaum fällt der erste Schnee, stürmen sie verlassene Parkplätze oder versuchen gar auf öffentlichen Strassen ihre vermeintlichen Fahrkünste unter Beweis zu stellen. Das ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Das sieht auch Yves Meyer so: «Die Strasse ist der falsche Ort zum Driften. Man gefährdet nur Dritte!»

Es geht aber auch anders: Profis wie Yves Meyer haben das Driften von der Pike auf gelernt und tragen sogar eine offizielle Weltmeisterschaft aus. Ausserdem gibt es auch in der Schweiz legale Möglichkeiten, richtig und sicher zu driften. Das Eventcenter Seelisberg beispielsweise, das Yves Meyer neben seiner Sportkarriere leitet, bietet eine sogenannte Drift Academy an, in der alle mit dem eigenen oder einem Mietauto driften können.

Yves Meyer mit dem Audi R8 Spyder RWD am Eventcenter Seelisberg

Vom Motorsport zum Drift-Champion

Auf den Geschmack gekommen ist Yves Meyer selber relativ spät. Bis zum Alter von 23 Jahren faszinierte ihn der Freestylesport mehr als der Motorsport. Und das, obwohl sein Vater, Hans Schori, schon lange erfolgreich Rennen fuhr und sogar Schweizer Bergmeister wurde. Irgendwann packte es ihn aber doch. Erst mit Audi, später mit Toyota. Sein Talent konnte er schnell unter Beweis stellen, dennoch war der von A bis Z durchorganisierte Ablauf im klassischen Motorsport bald zu einengend für ihn.

Bis er 2017 den Driftsport entdeckte. Eigentlich standen die 30 Teilnehmer für die WM 2018 in Japan schon fest, in letzter Sekunde kam er noch zu einer Wildcard. Und so reiste er als Nobody in der Szene und mit seinem Vater zur Drift-WM ins Mutterland dieser Sportart, wo er prompt den ersten von zwei Quali-Läufen verhaute. Sein Vater wollte schon das Stadion verlassen, da drehte Yves im zweiten Lauf fulminant auf.

Mit dem Audi R8 Spyder V10 RWD gingen wir auf gesperrter Strecke driften. Michael Lusk Drift-Vizeweltmeister Yves Meyer zeigte uns, was er und das Auto können. Michael Lusk Gekonnt dreht er seine Pirouetten auf dem Handlingparcours des Eventcenters Seelisberg. Michael Lusk

Aufs Podest beim ersten Anlauf

Er legte eine perfekte Vorstellung hin, schaffte es doch noch ins Achtelfinale. Im Viertel- und Halbfinale gab er sich keine Blösse mehr, so dass seine Gegner aus dem Staunen, wer denn dieser «Swiss Guy» eigentlich ist, nicht mehr herauskamen. Erst im Finale musste er sich dem russischen Meister Georgy «Gocha» Chivchyan geschlagen geben. Dennoch wurde er bei seiner ersten WM sensationell Vize-Weltmeister.