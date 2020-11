Wir sind mit den bekanntesten Schweizer Carspottern auf die Jagd

Sportwagen üben seit jeher eine spezielle Faszination aus. So vielfältig wie die Marken Ferrari, Lamborghini, McLaren oder Porsche sind auch die Fans, die an sonnigen Samstagen und Sonntagen an Hotspots wie dem Bürkliplatz in Zürich oder auf den Pässen rund um Andermatt lauern, um die seltenen Boliden vor die Linse zu bekommen. Wir haben fünf von ihnen getroffen und mit ihnen über ihre Leidenschaft gesprochen.

Tommy – «The Grand Father» of Carspotting

Vermutlich am längsten dabei ist Tommy (35). Schon seit 2006 fotografiert er Autos, heute ist er unter dem Synonym «the19tommy85» der grösste Auto-Youtuber der Schweiz. «Die Idee dazu hatte ich, als mir mit der Zeit aufgefallen ist, wieviel Supercars durch Zürich fahren. 2011 habe ich einen eigenen Youtube-Kanal eröffnet und betreibe diesen heute noch.» Zu den Highlights, die er bereits in Zürich gefilmt hat, gehören Raritäten wie ein Pagani Zonda S, Koenigsegg Trevita CCXR oder der Bugatti Chiron. «Es ist ein Hobby, das viel Geduld braucht. Man weiss nie, welche Autos vorbei fahren.»

Jennifer – The Crazy Car Girl

Eine der wenigen Carspotterinnen ist Jennifer (20), auf Instagram mit dem Synonym «crazy.cargirl» unterwegs. Seit rund 2 Jahren ist sie dabei, hatte aber schon immer ein Faible für schnelle Autos. «Ich war schon als Kind davon fasziniert, bin mit meinem Vater oft zum Autosalon Genf und habe sogar in einem Lamborghini Gallardo Fahrstunden genommen», sagt sie mit einem Augenzwinkern. Auch für sie ist es der Adrenalinkick, wenn nach oft stundenlangem Warten plötzlich ein superseltener Exot auftaucht. «Zwei Highlights, die mir dabei spontan in den Sinn kommen, sind der Ford GT oder der Lexus LFA Nürburgrind, den ich mal zufällig auf der Autobahn vor die Nase bekam.»

Die besten Bilder der Carspotter

Jannik von «srs_swissrichstreets» fotografiert ein Porsche Turbo Cabrio. Michael Lusk Jennifer, the Crazy Car Girl, mit einem McLaren 720S Spider Michael Lusk Markus von «theswisssupercars» hat einen Koenigsegg Agera RS ML vor der Linse. nicok.photography

Jannik – Der Reichweitenkönig auf Instagram

Dass Carspotter weltweit die gleiche Leidenschaft teilen, beweist Jannik (25). Als er 2010 mit diesem Hobby begann, ahnte er vermutlich nicht mal im Traum, dass ihm zehn Jahre später 300'000 Fans aus aller Welt auf Instagram folgen. Heute ist «srs_swissrichstreets» der Account mit den meisten Followern in der Schweiz. Seine Spezialität: Egal wie tief ein Auto im Original schon ist, Jannik lässt es noch tiefer über dem Asphalt kauern. «Das Spannende für mich ist, dass man durch das Carspotten so viele neue Leute kennenlernt und immer die neuesten Sportwagen fotografieren kann.» Auch er hat schon zahlreiche besonders teure Exoten abgelichtet. «In Erinnerung geblieben ist mir dabei vor allem ein McLaren P1, der mal für mehrere Wochen in einem öffentlichen Parkhaus stand.»

Markus – Immer auf Achse

Auch Markus (23), Betreiber des Instagram-Accounts «theswisssupercars», liebt Sportwagen und «jagt» diese seit 2011. Damals war er so fasziniert von den Youtube-Videos internationaler Carspotter, dass er beschloss, sich selbst auf die Jagd nach Supercars zu machen. «Erst im eigenen Dorf, dann in Zürich und mittlerweile oft in den Alpen, beispielsweise in Andermatt». Für ihn macht nebst dem Aufspüren seltener Autos auch noch die Herausforderung, in nur wenigen Sekunden ein tolles Foto vom Objekt der Begierde zu machen, einen wesentlichen Teil seines Hobbys aus. Was das bedeutet, können wir live erleben, als uns mitten in Andermatt ein Porsche 918 Spyder entgegen kommt. «Das absolute Highlight bleibt für mich aber ein Pagani Zonda F Roadster, den ich einst vor dem Casino Monte Carlo fotografiert habe.»

Nico – Pagani über alles