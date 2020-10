Benito über die Nati«Wir sind näher dran als noch vor ein paar Jahren»

1 / 5 In der 11. Minute hatte Loris Benito die Führung der Schweiz gegen Spanien auf dem Fuss. Foto: Keystone Doch Spaniens David de Gea lenkt den Ball noch um den Pfosten. «Der Ball ist super und ich hatte das Gefühl, dass er auch genug Geschwindigkeit hatte - aber ich glaube, da kann man auch einmal dem Torhüter ein Kränzchen winden», sagt Benito. Foto: Rodrigo Jimenez (EPA) Nur drei Minuten später erzielte Mikel Oyarzabal das 1:0 für die Spanier. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Darum gehts Die Schweiz hinkte beim 0:1 gegen Spanien ihren Ansprüchen hinterher.

Loris Benito erklärt, was der Schweiz fehlt, um auf Augenhöhe mit den Grossen zu kommen.

Der Verteidiger spricht darüber im Zoom-Interview aus Madrid, ehe die Mannschaft nach Köln flog.

Am Dienstag geht es in der Nations League gegen Deutschland weiter.

Es sind schwierige Zeiten für die Nati. Das 0:1 in Spanien war bereits die zweite Niederlage (dazu ein Remis) in drei Spielen in der Nations League. Die Schweiz kämpft gegen den Abstieg aus der A-Gruppe. «Wir sind momentan nicht auf dem Level von Spanien, das ist die Realität, und das müssen wir akzeptieren», sagte Granit Xhaka gegenüber SRF. «Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass gegen solche Gegner jeder Fehler bestraft wird, aber aus dieser Partie können wir viel lernen.»

Die Schweizer wollten in Madrid einmal mehr mit einem Grossen mithalten, doch sie konnten es nicht. Loris Benito ist da nicht ganz gleicher Meinung. Der achtfache Internationale sagt im Video-Interview aus Madrid, wie er die aktuelle Situation einordnet.

Loris Benito, die Schweiz hat in Spanien 0:1 verloren. Für wie viel Selbstkritik hatte es Platz in nicht einmal 24 Stunden seither?

Da ist immer Raum für Selbstkritik und vor allem für eine Analyse. Gerade in der Nationalmannschaft, wo man nicht so regelmässig zusammenkommt, ist die Aufarbeitung sehr wichtig, um Lehren zu ziehen.

Was war eines der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Spanien-Spiel aus Ihrer Sicht?

Wichtig war, dass wir nicht von unserem Spielstil weggekommen sind. Wir versuchen, auch gegen ganz grosse Mannschaften unserer Linie treu zu bleiben, und das haben wir auch am Samstag gezeigt. Das war über weite Strecken auch durchaus positiv. Das ist definitiv etwas, das wir mitnehmen wollen.

Sie hatten – wie Nati-Coach Petkovic es ausdrückte – eine «tausendprozentige Chance». Jetzt mit etwas Abstand: Würden Sie in der Szene wieder alles gleich machen?

Ich habe mir die Szene natürlich mehrfach angesehen. Der Ball steckt durch, ich stehe vor dem Tor und habe freie Schussbahn. Ich würde sagen, dass ich es wieder gleich machen würde. Ich glaube, mit einem Vollspannschuss habe ich weniger Kontrolle über die Flugrichtung des Balles. Ich visiere die Ecke an. Der Ball ist super, und ich habe das Gefühl, dass er auch genug Geschwindigkeit hat – aber ich glaube, da kann man auch einmal dem Torhüter ein Kränzchen winden.

Loris Benito hatte gegen Spanien die beste Chance des Spiels auf dem Fuss. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Danach kam nichts mehr. Das Problem bleiben die letzten 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Wie kann die Nati das Manko beheben?

Da kann man einfache Worte gebrauchen: Konstanz, dass man immer dranbleibt und sich Chancen erarbeitet. Das ist eigentlich keine Hexerei. Und wenn man die Chancen hat: Effizienz. Es ist aber auch klar, dass es Tage gibt, an denen man sich schwerer tut, und andere, an denen die Tore einfacher fallen. Der Gegner spielt dabei keine Rolle. Wie ich schon sagte, es ist in der Nati – anders als im Club – nicht einfach, die kleinen Puzzleteile zusammenzubringen. Aber das ist unser Ziel, und manchmal braucht es ein kleines Erfolgserlebnis, damit mehr rausschaut. Das Zauberwort ist: dranbleiben – und weiterhin dran glauben.

Was fehlt der Schweiz im Moment auf die Spitzenteams?

Ich habe das Gefühl, dass wir um einiges näher sind, als wir es vor ein paar Jahren waren. Man darf nicht vergessen, dass die Schweizer Nati eine extreme Entwicklung durchgemacht hat, eine sehr gute. Wir sind an einem Punkt, an dem wir enttäuscht sind, wenn wir gegen einen grossen Gegner keine Punkte holen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Ich bin überzeugt, wenn wir in der Fahrtrichtung bleiben, auf der wir jetzt sind, werden wir an einen Punkt gelangen, an dem wir auch gegen grosse Gegner auf Augenhöhe sein werden. Ich glaube, man muss die Niederlagen immer einordnen. Wir haben uns die Gelegenheit erarbeitet, gegen die Grossen zu spielen. Wir haben uns auch erarbeitet, dass wir nach solchen Spielen enttäuscht sind, und das müssen wir unbedingt beibehalten.

«Da spielt eine Tabelle oder eine Weltrangliste keine grosse Rolle.»

In der Nations League kämpft die Schweiz gegen den Abstieg, und auch in der Weltrangliste wird sie zurückfallen. Wie wichtig ist das für die Mannschaft?

Auf die Tabelle schauen wir nicht allzu gross. Für uns sind die einzelnen Partien um einiges wichtiger. Ich wiederhole mich, aber für uns ist es ein Erfolg, uns in einer A-Gruppe gegen grosse Mannschaft messen zu dürfen. Es ist aber auch klar, wenn man sich mit den Besten misst, resultieren nicht immer nur positive Resultate daraus, und es gibt Momente, in denen Negativität herrscht. Aber ich glaube, das braucht es für Fortschritt. Für eine Weiterentwicklung braucht es negative Erlebnisse, weil man ja etwas verbessern muss. Da spielt eine Tabelle oder eine Weltrangliste keine grosse Rolle. Das Spiel gegen Deutschland in Basel hat es gezeigt: Wir sind fähig, gegen Grosse mitzuspielen. Und auf diesem Kurs bleiben wir.

Deutschland, Weltmeister 2014, ist der nächste Grosse. Wie schätzen Sie die Deutschen ein?