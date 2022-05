FCZ-Helden feiern mit Meisterschiff: «Wir sind nicht nur der Stadtclub, wir sind der Club im Kanton»

1 / 5 Die MS Wädenswil war am Montag in den Händen des FCZ. freshfocus Vier Seegemeinden wurden angesteuert und der Pokal den Fans präsentiert. freshfocus Mittendrin statt nur dabei, so lautete das Motto der Spieler. freshfocus

Darum gehts Der FCZ wurde auf dem Meisterschiff gefeiert.

Nicht alle Spieler waren nach der Partynacht gleich fit.

Das Gewitter spielte am Ende auch noch eine kleine Rolle.

Meisterschiff ahoi! Mit diesem Motto stach der FCZ am Montag mit der MS Wädenswil in See. Vier Stopps und zahlreiche Fans wurden an den jeweiligen Stationen erwartet. Dazu: viele Fototermine und Unterschriften auf den Autogrammkarten. Besonders der Meisterpokal war als Fotomotiv beliebt. Vize-Captain Antonio Marchesano stellte sich gar mit dem schweren Stück knapp vor die Reling. Das sorgte bei FCZ-Präsident Ancillo Canepa für Sorgenfalten. Mit einem Lächeln meinte er: «Jetzt bist du mit 30 Jahren mal fit und machst solche Sachen.»

Die Meisterfeier in der Nacht auf Montag war einigen Akteuren noch anzusehen – auf Alkohol wurde im Schiff grösstenteils verzichtet. Mirlind Kriezyu meinte: «Wir hatten Spass, zu einer Meisterfeier gehört Alkohol ja dazu.» Das Bett, das hatten nicht alle FCZ-Spieler vor der Schifffahrt gesehen. Die Sonnenbrille blieb bei vielen Spielern noch längere Zeit auf, auch als die Sonne schon weg war.

«Wir sind der Club im Kanton»

Von den Fans wurden die FCZ-Stars frenetisch empfangen. Für Kryeziu eine grosse Ehre, wie er gegenüber 20 Minuten sagt. Besonders auch, weil sich viele Kinder versammelt hatten: «Als ich jünger war, war ich auch so. Es ist umso schöner, dass wir nun die Autogramme verteilen können.» Auch für Präsident Ancillo Canepa war die Reise etwas Besonderes. Es war seine erste Schifffahrt auf dem Zürichsee seit 40 Jahren. «Wir sind nicht nur der Stadtclub, wir sind der Club im Kanton. Wir haben Fans überall und deshalb macht es mich stolz und es freut mich, dass wir den Pokal so zeigen können.»

Zur Zukunft von Trainer André Breitenreiter wollte der Präsident nichts sagen. Nur so viel: «Wenn es etwas zu kommunizieren gibt, werden wir kommunizieren. Wir sind aber auf alles vorbereitet», so der 69-Jährige. Am Heck des Schiffes kam es zu einer schönen Szene. Breitenreiter und Canepa umarmten sich herzlich und posierten mit dem Meisterkübel.

Nun gehts zur Nationalmannschaft oder in die Ferien

Um XY war der letzte offizielle Termin der Saison für die Spieler vorbei. Für die meisten Akteure geht es aber nicht direkt in die Ferien. Viele FCZ-Meisterhelden wie Kryeziu, Aliti und Krasniqi wurden für ihre Nationalmannschaften aufgeboten. Was danach geplant sei, sei noch unklar, so die Spieler.

Doch einige Akteure haben auch schon konkrete Pläne. Vize-Captain Marchesano meint: «Mit der Familie zwei Wochen ins Tessin», so der 31-Jährige im Gespräch. Auch für Blerim Dzemaili geht es mit der Familie weg. «Sicherlich eine Woche mit dem Sohn, aber dann geht es ja bald schon wieder los.» Routinier Marc Hornschuh verlässt dagegen Europa. Für ihn steht eine USA-Reise auf dem Programm. Nicht alle Spieler werden getrennte Wege gehen. Lindrit Kamberi und Stephan Seiler verbringen zusammen eine Woche in Spanien.

Übrigens: Mit dem Schiff wird wohl kein FCZ-Spieler in die Ferien fahren. Vielleicht aber werden sie im nächsten Jahr wieder mit dem Meisterschiff unterwegs sein. Damit Präsident Canepa nicht noch einmal 40 Jahre warten muss. Wann auch immer: Mit dem Wetter wird man nächstes Mal wohl mehr Glück haben – das Gewitter machte dem Fest nämlich einen Strich durch die Rechnung. Die letzte Station konnte aufgrund des Wetters nur verkürzt angefahren werden.