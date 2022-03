Anti-russische Ressentiments – «Wir sind nicht Putin» – Russen in der Schweiz werden angefeindet

«Ich habe das Gefühl, als ob ich an diesem Schlamassel beteiligt wäre», sagt Olia aus dem Thurgau. Die Scham sitze so tief, dass sie eine Diskriminierung von Russinnen und Russen sogar als «gerechtfertigt» ansehen würde.

Weltweit leiden Russinnen und Russen unter dem Krieg in der Ukraine. Dagegen in ihrem Heimatland zu protestieren, könnte sie Kopf und Kragen kosten.

Auch die Bevölkerung in Russland leidet unter den Folgen des Krieges – und ebenso trifft der Krieg des russischen Präsidenten auch die Russinnen und Russen in der Schweiz hart, wenn auch auf eine andere Weise. Das zeigt eine Umfrage von 20 Minuten. Drei Russinnen aus der Schweiz erzählen, wie der Krieg ihr Leben verändert hat.

«Die Welt zieht die russische Bevölkerung in den Dreck»

«Wir Russen erleben momentan eine ausser Kontrolle geratene Diskriminierung für etwas, das wir nicht beeinflussen konnten», sagt eine Russin, die aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte. Die russische Bevölkerung habe nie einen Krieg gewollt. «Wir sind nicht Putin, wir sind Russland», sagt die 23-jährige Russin. Auch schlimm für sie: Obwohl viele in Moskau auf die Strasse gingen und sich dafür verhaften liessen, ziehe «die Welt die russische Bevölkerung in den Dreck». Unter dieser Demütigung und Schubladisierung leide sie. «Es vergeht kein Tag mehr ohne Tränen.»

Die Doppelbürgerin Katarina B. fühlt sich trotz ihres Schweizer Passes ausgegrenzt. Es sei belastend, dass viele den Krieg in der Ukraine mit der russischen Bevölkerung verbinden würden. Denn das stimme nicht, sagt die 24-Jährige. «Niemand in meinem Bekanntenkreis steht hinter Putin und seinem Krieg.»

«Die meisten Russen trifft keine Schuld am Krieg»

Der westlichen Welt zu zeigen, dass sie mit ihrer Vorstellung der russischen Bevölkerung falsch lägen, sei jedoch schwierig. Man riskiere Kopf und Kragen, wenn man in Russland gegen Putins Krieg demonstrieren gehe, sagt Katarina. «Die meisten Russen trifft keine Schuld am Krieg.» Dennoch fühle sie sich schuldig.

Auch Olia M. aus dem Kanton Thurgau belastet der Krieg in der Ukraine stark. «Der Konflikt macht mich wütend und bricht mir das Herz», sagt die 45-jährige Russin. Sie breche vor Scham regelmässig in Tränen aus. «Ich habe das Gefühl, als ob ich an diesem Schlamassel beteiligt wäre.» Die Scham sitze so tief, dass sie eine Diskriminierung von Russinnen und Russen sogar als «gerechtfertigt» ansehen würde, sagt Olia.