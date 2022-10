GC-Trainer Contini vor Derby: «Wir sind nicht zehn Punkte besser als der FCZ»

An der Seitenlinie beim FCZ steht ein neuer Coach.

Zehn Punkte trennen GC und den FCZ vor dem ersten Direktduell der Saison. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten in dieser Spielzeit: Beide Teams haben das letzte Super-League-Spiel vor der Nati-Pause verloren. Nachdem der FCZ auch noch im Cup eine Pleite einzog, endete die kurze Zeit an der Seitenlinie von Franco Foda. Der Nachfolger von Meistertrainer André Breitenreiter wurde entlassen.

Als neuer Coach wurde vorübergehend Genesio Colatrella installiert. Es ist die erste Position als Cheftrainer für den 50-Jährigen. Das macht das 279. Zürcher Derby also durchaus zu einer Wundertüte. Druck verspürt Colatrella, aber nur einen Positiven, wie er an der Medienkonferenz auf Anfrage von 20 Minuten sagt: «Wir können im Derby einen Befreiungsschlag landen, für einen guten weiteren Verlauf der Saison.»

«Unser Ding durchziehen»

Bei Gegner GC läuft es in dieser Saison durchaus besser, auch wenn man zuletzt fünf Treffer gegen den FC Basel kassierte. Auch bei den Hoppers wurde die neue Trainerbesetzung zum Thema, wie Coach Contini sagt. «Ich habe der Mannschaft gesagt, dass die gegnerischen Spieler noch mehr in Verantwortung sind. Es wird ein lebendiger Auftritt des FCZ. Auf das kann man sich freuen.» Für ihn spielt jedoch das System des neuen FCZ-Coachs nicht die grösste Rolle: «Wir müssen unser Ding durchziehen. Von der ersten Sekunde präsent sein – mit viel positiver Energie», erklärt der 48-Jährige.

Bei GC ist weiterhin Giorgio Contini am Werk, der sich aufs Derby freut.

Dabei helfen soll auch Mittelfeldspieler Tsiy Ndenge – ein Spieler, der von einer Verletzung zurückkehrt und in den ersten Wochen der Saison bei GC den Stempel aufdrücken konnte. «Ob die Luft für 90 Minuten reicht, werden wir sehen, er wird aber sicherlich von Anfang an seinen Stempel aufdrücken.» Im Gehäuse wird es bei GC ein Startelf-Debüt geben. Neuzugang Justin Hammel wird in den nächsten Wochen den verletzten GC-Goalie Moreira ersetzen. Den U-21-Nati-Keeper beschreibt Contini als ruhigen, fokussierten Arbeiter. «Er hat das Vertrauen von allen Seiten.»