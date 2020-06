Schweizer in Ägypten gestrandet

«Wir sind fast noch Kinder, helft uns»

Francesco (17) und Gianluca (18) wollten eigentlich im ägyptischen Sharm El-Sheikh als Animateure arbeiten. Weil sie die Rückholflüge verpasst haben, sitzen sie seit Monaten am Roten Meer fest.

Francesco Raia (17) aus Wangen bei Olten SO und Gianluca Wegmann (18) aus Zürich wollten ab Anfang März in einem Hotel jobben. Sie flogen am 5. März in den Badeort Sharm El-Sheikh. Die Corona-Pandemie machte Ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung: «Schon bald nach der Ankunft mussten Hotels, Läden und Strände geschlossen werden. Als Animateure standen wir somit plötzlich ohne Job da», sagt Francesco.



Die beiden gaben zunächst die Hoffnung nicht auf, dass sich die Corona-Lage bald wieder normalisieren werde und sie noch im Laufe des Frühjahrs noch als Animateure arbeiten könnten. «Wir dachten, dass es schneller vorbeigehen wird», so Francesco, der im Sommer eine Lehre als Fachangestellter Gesundheit beginnen will.