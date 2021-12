Mann aus St. Gallen kämpft sich nach Arbeitsunfall wieder ins Leben

Er stürzte von einer hydraulischen Hebebühne rund zwei Meter in die Tiefe: Aufnahme aus dem Schlachtbetrieb.

Bis heute leidet der St. Galler und gebürtige Brasilianer Deyvison Castoldi an den Folgen eines Arbeitsunfalls, der sich im Februar 2020 ereignete. Castoldi arbeitete damals in einem Schlachtbetrieb. Als er am Arbeiten war, stürzte er von einer hydraulischen Bühne zwei Meter tief. Als er mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug, erlitt er nach seinen Angaben ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und war kurzzeitig ohnmächtig.