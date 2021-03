Am Montag haben wieder alle Läden öffnen dürfen.

Der Shutdown ist zu Ende, seit Montag dürfen wieder alle Läden in der Schweiz geöffnet haben. Auf diesen Moment haben viele Kundinnen und Kunden gewartet. Schweizweit bildeten sich vor den Geschäften lange Schlangen .

Bei Dosenbach ging man von einer gedämpften Konsumstimmung und einer gewissen Zurückhaltung aus, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Doch davon war nicht viel zu spüren. Die Besucherfrequenzen und Abverkäufe hätten die Erwartungen am ersten Verkaufstag übertroffen.

Ikea zählt 30 Prozent mehr Besucher

Auch Chicorée habe einen grossen Ansturm erlebt, sagt Co-CEO Pascal Weber zu 20 Minuten. Die Erwartungen seien massiv übertroffen worden. «Gewisse Filialen sind regelrecht überrannt worden», so Weber. Chicorée rechne auch am Samstag mit einem grossen Andrang. Die Kleiderkette liefere deshalb bereits neue Ware für den Samstag an.