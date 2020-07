Schweizer auf Kos

«Wir sind schockiert über Zustände am Flughafen»

Bei der Sicherheitskontrolle herrschte am Flughafen von Kos ein grosses Gedränge, wie ein Video zeigt. Ein Schweizer Tourist findet das verantwortungslos.

Nach zwei Wochen Ferien in Griechenland wollte ein Leser-Reporter gestern Abend von Kos zurück in die Schweiz fliegen. Am Flughafen sei es allerdings mit der Entspannung vorbei gewesen, berichtet der Leser. «Wir können noch immer nicht glauben, was wir gestern erleben mussten.»



So sei bei der Sicherheitskontrolle in der Abflughalle ein Chaos ausgebrochen, weil Passagiere befürchteten, nicht mehr rechtzeitig durch die Kontrolle zu kommen. «In dieser kleinen Halle selbst hatte es mehrere Hundert Personen, bei lediglich zwei Sicherheitsschleusen. Die Absperrungen wurden von Passagieren geöffnet, man hörte viele verzweifelte Personen, die nicht mehr weiter wussten. Die Menge drückte in Richtung Kontrollbereich.» Der Passagier berichtet von direktem Körperkontakt zu anderen Reisenden.